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Соратник Зеленського розказав, як треба лікувати Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Соратник Зеленського розказав, як треба лікувати Росію
Процес реформ у Росії може запустити лише її поразка у війні
фото з відкритих джерел

Депутат Мережко: «Росію треба перемагати на полі бою»

Період реформ у Росії може початися тільки після її поразки у війні. Тому її треба перемагати на полі бою. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

«Черчилль казав: аби зазирнути якомога далі вперед, треба якомога глибше подивитись, що було в історії. А історія Росії говорить, що нічого вічного, навіть диктатури, там не може вічно існувати. Все одно прийде якийсь кінець нинішнього режиму», – зауважив Мережко.

Нині Росія всіх лякає останнім аргументом, який завадить перемогти її на полі бою, – ядерною зброєю. Однак, на думку нардепа, це блеф і шантаж Путіна.

«Деяким західним політикам він дає такий пас, і вони починають казати, мовляв, давайте не будемо давати зброю Україні, інакше це заведе Путіна в глухий кут, буде Третя світова війна і так далі. Але, насправді, єдиний вихід – усім разом перемогти путінський режим», – пояснив соратник Зеленського.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

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Теги: шантаж росіяни росія путін президент історія військові війна

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