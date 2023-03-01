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Зиму пройдено, але загроза для енергосистеми залишається – Зеленський

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зиму пройдено, але загроза для енергосистеми залишається – Зеленський
фото: Офіс президента

Україна мужньо пережила зиму і  зустріла довгоочікувану весну з теплом у домівках

Попри постійні ворожі обстріли, Україна стійко витримала опалювальний сезон, який незабаром завершиться. Наша держава вже розпочала підготовку до наступного. Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

«Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією й теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває», – заявив він.

Глава держави провів енергетичну нараду, у якій взяли участь ті, від кого залежить стабільна робота української енергосистеми. На ній було зафіксовано поточні завдання, щоб нормально закінчити цей опалювальний сезон. Водночас уже розпочалася підготовка до наступного – кожен із учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього.

Нагадаємо, що Україна уже найближчим часом планує вирішити питання забезпечення електроенергією Одеського регіону, що в перспективі дозволить поновити експорт електроенергії.

До слова, США вражені, як швидко українці відновлюють електромережі після російських атак.

Читайте також: Експорт електроенергії працюватиме на відновлення української економіки та енергетики – Центр економічного відновлення 
Теги: опалювальний сезон українці Володимир Зеленський енергетика

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