Спека до 31° і надзвичайна пожежна небезпека: погода на 11 серпня 2026

У наступні три доби переважно без опадів

Вдень у столиці синоптики обіцяють 28–30° тепла

У вівторок, 11 серпня, в Україні знову спекотно – до 31° по більшій частині країни, при цьому в більшості областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, опадів переважно не прогнозується – лише в західних та північних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 13–18°, у південній частині до 22°; вдень 26–31°.

Синоптики нагадують: у наступні три доби переважно без опадів. Лише завтра в західних та північних областях, а в середу на південному сході вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Температура завтра вночі 13–19°, вдень 27–33°; 12–13 серпня вночі 8–16°, вдень 22–27°, у середу на півдні та сході до 31°.

Пожежна небезпека

11–12 серпня в Україні, крім Черкаської, а 11 серпня і крім Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Київської областей, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 13 серпня надзвичайний рівень переважатиме по більшій частині країни. Синоптики застерігають від будь-яких джерел відкритого вогню в екосистемах.

У вівторок, 11 серпня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, по Київській області гроза. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 13–18°, вдень 26–31°; у Києві вночі 16–18°, вдень 28–30°.

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні: спекотним і мінливим – і прогноз справджується сповна.

Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 10–16 серпня 2026 року.