Чернівці заборонили прокат самокатів

Місто розірвало угоди з трьома операторами прокату електросамокатів

Чернівецька міська рада ухвалила відповідне рішення на сесії 10 серпня – транспорт Bolt, Vevi та Jet.ua мають прибрати з вулиць протягом двох тижнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис депутатки міськради Оксани Зубжицької.

Що вирішили депутати

Рішення про розірвання угод ухвалили на пленарному засіданні міськради. Ініціаторами виступили депутатка Оксана Зубжицька, а також Олександр Пікулін та Олексій Просяний з фракції «Слуга народу». Тепер операторам дали 14 календарних днів, щоб звільнити об'єкти благоустрою громади від електросамокатів, зарядних станцій та іншого супутнього обладнання. Якщо компанії не встигнуть вивезти техніку самостійно, самокати вивезуть на майданчик тимчасового зберігання примусово.

За словами Зубжицької, ухвалення рішення розтягнулося на кілька місяців: за її словами, міський голова, який свого часу підписав угоди без окремого рішення депутатського корпусу, неодноразово перешкоджав повноцінному голосуванню за їх розірвання.

Чому розірвали угоди

Серед причин, які назвали ініціатори рішення:

масові звернення мешканців щодо загрози для пішоходів;

катання електросамокатами дітьми та підлітками проїжджою частиною, пішохідними переходами й місцями скупчення людей;

випадки, коли на одному самокаті одночасно їдуть двоє-троє осіб;

відсутність дієвого механізму відповідальності операторів і користувачів у разі ДТП та контролю за паркуванням.

«За ним – численні звернення чернівчан, безпека пішоходів, водіїв, наших дітей та людей старшого віку, порядок на тротуарах і відповідальність за те, що відбувається у нашому місті», – наголосила Зубжицька.

Проблема регулювання малого електротранспорту загострюється по всій країні: у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про штрафи для водіїв і операторів прокату, оскільки нині така відповідальність у КУпАП відсутня. Окремі громади тим часом ухвалюють власні обмеження – Івано-Франківськ у вересні 2025 року став першим містом, яке заборонило електросамокати в центрі.

Нагадаємо, у травні Хмельницький заборонив рух електросамокатів у парках і громадських просторах після загибелі 11-річного хлопчика, який впав із самоката в парку. Тоді ж у Києві Київрада почала розглядати шляхи врегулювання руху цього транспорту.