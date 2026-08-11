Зумери найчастіше імітують продуктивність на роботі – дослідження

Software Finder: керівники вдають зайнятість навіть частіше за підлеглих

80% представників покоління Z регулярно створюють видимість зайнятості на роботі – це найвищий показник серед усіх вікових груп працівників. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

Скільки часу йде на видимість роботи

Дослідження платформи Software Finder, опубліковане в липні 2026 року, показало: 66% співробітників і 73% керівників визнали, що регулярно вдають продуктивність на роботі. У середньому працівник витрачає на підтримання видимості зайнятості близько п'яти годин на тиждень – це 32,5 дня, або майже сім робочих тижнів на рік. Найчастіше до такої поведінки вдаються фінансисти – зізналися 85% опитаних із цієї сфери.

Науковці опитали 1003 працівники з США, зайнятих повний робочий день – в офісі, віддалено та за гібридним графіком. Виявилося, що необхідність вдавати зайнятість найгостріше відчувають саме офісні працівники (53%), тоді як серед гібридних і повністю віддалених співробітників цей показник становив 49% та 41% відповідно.

Причина – не лінь, а вигорання

За словами дослідників, справа не так у небажанні працювати, як у вигоранні, виснаженні та надмірному контролі з боку керівництва, яке цінує «видимість більше за результат». Майже половина (49%) працівників, які створюють видимість роботи, зазначили, що тиск справляти враження зайнятості спричиняє вигорання чи виснаження – причому в компаніях з понад тисячею співробітників цей показник зростає до 56%.

Софти для моніторингу теж не покращують ситуацію: 63% опитаних заявили, що стеження за їхньою активністю змушує їх частіше вдавати активність, а 75% вважають, що такі програми радше підвищують стрес, ніж продуктивність. Найчастіше працівники звинувачують у цьому корпоративну культуру (27%) та керівників, які оцінюють присутність, а не результат (22%).

Якими способами маскують неробочий час

Серед найпопулярніших прийомів – періодично рухати комп'ютерну мишу (56%), тримати відкритим "документ-прикриття" чи вкладку браузера (56%) чи навмисно відповідати на несрочні повідомлення із затримкою (43%).

Виявилося, що подібним грішать і самі керівники: у власній хитрощі зізналися 75% менеджерів середньої ланки та 44% директорів і вище. 46% з них відверто визнали, що так само розігрують зайнятість, аби справити гарне враження на власне начальство.

Дослідники радять компаніям не встановлювати тотальний контроль за співробітниками, а натомість будувати довіру. «Багато працівників не уникають роботи. Вони просто реагують на корпоративну культуру, яка й досі цінує видимість не менше за результат», – зазначили автори дослідження.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що 84% зумерів під час роботи з дому вмикають серіали чи фільми як фон, а 53% з них іноді відкладають робочі завдання, аби додивитися серію.