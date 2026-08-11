Пік Персеїд і сонячне затемнення в один день: де краще спостерігати

Найкращий час для спостереження – після півночі, коли радіант потоку піднімається над горизонтом

Forbes: 12 серпня може стати однією з найпам'ятніших астрономічних дат року

У ніч на 13 серпня українці зможуть спостерігати пік одного з найяскравіших метеорних потоків року – Персеїд, а вдень 12 серпня частина світу побачить сонячне затемнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Скільки метеорів реально побачити

Пік Персеїд припаде на ніч з 12 на 13 серпня – і цьогоріч це збігається з молодиком, тому місячне світло не заважатиме спостереженням. За даними Американського метеорного товариства, на яке посилається Forbes, за темного неба у сільській місцевості можна побачити від 60 до 100 метеорів на годину, включно з яскравими болідами. Втім, це найоптимістичніший сценарій за ідеальних умов – для більшості спостерігачів, особливо поблизу міст, реалістичніше очікувати кілька десятків метеорів на годину.

Найкращий час для спостережень – після півночі й перед світанком, коли радіант потоку (сузір'я Персея) піднімається найвище над горизонтом. Спеціальне обладнання не потрібне – досить темного неба, подалі від міського освітлення, та терпіння.

Звідки беруться «падаючі зірки»

Персеїди – це уламки комети Свіфта-Туттля, яка щороку залишає по собі шлейф пилу на шляху Землі навколо Сонця. Частинки комети згоряють в атмосфері на швидкості близько 60 км/с, залишаючи яскраві сліди. Сам метеорний потік активний з 17 липня до 24 серпня.

Сонячне затемнення того самого дня

12 серпня, за кілька годин до нічного піку Персеїд, відбудеться перше повне сонячне затемнення, видиме з материкової Європи з 1999 року – смуга повної фази пройде через Гренландію, Ісландію та північ Іспанії. Більшість Європи побачить лише глибоку часткову фазу. В Україні, за детальними розрахунками, які раніше публікував «Главком», часткове затемнення буде слабким або майже непомітним у більшості регіонів через час заходу сонця – найкращі шанси лишаються у західних областях, зокрема на Закарпатті та Львівщині.

Детальніше про те, де саме в Україні й коли можна буде побачити часткову фазу затемнення, а також які відсотки покриття Сонця очікують у містах Європи, – у повному гіді «Главкома». Нагадаємо також, що через це затемнення енергетики Європи готуються до тимчасового падіння генерації сонячної електроенергії, найбільше – у Німеччині та Іспанії.