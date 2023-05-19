Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 19 травня

На більшості українських територій сьогодні буде сухо

У п’ятницю 19 травня в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях, а вдень і в південній частині місцями піде невеликий короткочасний дощ, спостерігатиметься гроза. На решті території – без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Вітер подме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, у західних областях – 7-12°. Удень стовпчики термометра вкажуть 21-26°, на крайньому заході країни подекуди буде 17-20°.

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інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається.

Вітер пануватиме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 10-15°, а вдень підніметься до 21-26°. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 13-15°, вдень – 22-24°.