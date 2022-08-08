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Спека на півдні та дощі у Карпатах: якою буде погода 8 серпня

Альона Боженко
glavcom.ua
Спека на півдні та дощі у Карпатах: якою буде погода 8 серпня
Прогноз погоди на 8 серпня
фото із відкритих джерел

Дуже спекотно буде в Одесі, Донецьку та Харкові

У понеділок, 8 серпня, в Україні буде спекотно. Дощі очікуються лише у Закарпатській, Вінницькій та Чернігівській областях. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Найспекотніше буде у південних та східних областях. Зокрема у Миколаєві, Херсоні, Сімферополі та Луганську обіцяють +35 градусів.

Окрім того, дуже спекотно буде в Одесі, Донецьку та Харкові – синоптики прогнозують +33+34 градуси.

На заході та півночі середня денна температура повітря вдень становитиме +24+26 градусів.

У Києві обіцяють також +24+26 градусів. Опадів в українській столиці не прогнозують.

Спека на півдні та дощі у Карпатах: якою буде погода 8 серпня фото 1

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, коли в Україну прийде різке похолодання.

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Теги: дощ спека Україна прогноз погоди

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