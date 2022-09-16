Спека та дощі: якою буде погода 16 вересня

У Києві очікується тепла, хоча й хмарна погода

П'ятниця, 16 вересня, в Україні буде доволі теплою, але дощовою. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У південних областях буде сухо та спекотно. Вдень температура повітря становитиме +26+29 градусів

У решті областей синоптики прогнозують дощі. На заході температура повітря вдень коливатиметься у межах +17+19 градусів.

У центральних, східних та північних областях повітря прогріється до +21+23 градусів.

У Києві очікується тепла, хоча й хмарна погода. Повітря вдень прогріється до +18+20 градусів. Також можливий невеликий дощ.