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Спека та дощі: якою буде погода 16 вересня

Альона Боженко
glavcom.ua
Спека та дощі: якою буде погода 16 вересня
Прогноз погоди на 16 вересня
фото ілюстративне

У Києві очікується тепла, хоча й хмарна погода

П'ятниця, 16 вересня, в Україні буде доволі теплою, але дощовою. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У південних областях буде сухо та спекотно. Вдень температура повітря становитиме +26+29 градусів

У решті областей синоптики прогнозують дощі. На заході температура повітря вдень коливатиметься у межах +17+19 градусів. 

У центральних, східних та північних областях повітря прогріється до +21+23 градусів. 

У Києві очікується тепла, хоча й хмарна погода. Повітря вдень прогріється до +18+20 градусів. Також можливий невеликий дощ.

Спека та дощі: якою буде погода 16 вересня фото 1

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Теги: спека дощ прогноз погоди

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