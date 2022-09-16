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16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що відзначають 16 вересня
фото із відкритих джерел

Сьогодні не можна лаятися, сваритися та кричати

У п'ятницю, 16 вересня, відзначають Міжнародний день охорони озонового шару та День працюючих батьків.

Також у цей день Папуа Нова Гвінея – День Незалежності, Казахстан – День Матері,  Малайзія – День збройних сил, Лівія – День мучеників.

Міжнародний день охорони озонового шару

16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

В 1994 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару (A/RES/49/114). День встановлено на згадку про підписання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар. В 1987 році 36 країн, у тому числі і СРСР, підписали документ, згідно з яким країни-учасниці повинні були обмежити і повністю припинити виробництво озоноруйнівних речовин.

Державам пропонувалося присвятити цей день пропаганді діяльності відповідно до завдань і цілей, викладених у Монреальському протоколі і поправки до нього.

Озоновий шар, цей тонкий газовий щит, захищає Землю від згубної дії певної частини сонячної радіації, сприяючи тим самим збереженню життя на планеті. Він простягається над землею величезною шапкою, що йде в космос. Ця хімічна сполука спостерігається на висоті 100 кілометрів. Він, особливо у верхніх шарах атмосфери, захищає Землю від жорстких небезпечних випромінювань. Якщо цей шар скінчиться коли-небудь, це буде небезпечно для всієї біосфери, для всього живого.

Яке церковне свято

16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

У церкві 16 вересня вшановують двох святих мучениць: Василину і Домну. У народі люди вірили, що прості дії допоможуть розпрощатися з бідністю та нарешті отримати достаток та добробут

Народ в цей день прибирав у хаті, сараї та коморі, бо вважали, що це допоможе отримати благополуччя на осінь. Також обов'язково викидали, спалювали на городі чи віддавали непотрібні речі. 

А от землероби речі, які віджили свій термін, викидали не відразу: відносили на горище, складали в сараї. Вони казали, що старі речі – це як пам'ять від предків, і що вони охороняють оселю. З повагою тоді ставилися й до старого, зношеного взуття, особливо до постолів, які слугували хорошим засобом від порчі. Постоли часто вішали у дахів скотарень, щоб уберегти тварин від усього лихого. Щоб захистити свою хату від «лихого ока», кріпили біля воріт або хвіртки.

Народні традиції:

  • Якщо на Василини тепла днина, то зима буде довгою;
  • Якщо вдень тримається туман, то всі польові роботи будуть легкими та успішними;
  • Якщо навколо молодого або повного місяця видно туман, то буде сонячна погода;
  • Якщо у другій половині дня дощить, то негода затримається на кілька днів;
  • Якщо птахи літають низько над землею, то погода погіршиться.

Що не рекомендується робити:

  • Не можна лаятися, сваритися та кричати;
  • Не можна займатися важкою фізичною працею та садівництвом;
  • Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
  • Не можна відмовляти у допомозі;
  • Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
  • Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

Іменини

16 вересня іменини відзначають Юхим, Петро, Іван, Костянтин та Василина.

Теги: традиції свято

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