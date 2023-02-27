Головна Світ Політика
search button user button menu button

Брюссель збирає докази депортації українських дітей

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Брюссель збирає докази депортації українських дітей
фото Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

«Викрадення українських дітей – це величезна соціальна проблема, трагедія та злочин»

Єврокомісія разом із Польщею та ООН запускає ініціативу щодо спільного збору доказів депортації українських дітей. Про це повідомило видання DW.

«З початку вторгнення тисячі українських дітей вивезли військові РФ для усиновлення в Росії Викрадення українських дітей – це величезна соціальна проблема, трагедія та злочин», – наголосила на брифінгу у Брюсселі 27 лютого офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант.

За інформацією DW, найближчим часом Єврокомісія повідомить про ініціативу докладніше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 лютого увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти росіян. Підписано три укази для реалізації рішень РНБО щодо тих росіян, які причетні до викрадення українських дітей, а також проти представників російської сфери спорту, які «намагаються поставити спорт на службу агресії».

Як ми писали раніше, Європейський Союз включив до десятого пакету санкцій проти РФ уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову, заступника голови уряду Московської області В'ячеслава Духіна та міністра сім'ї, праці та соціального захисту населення Башкортостану Ленару Іванову. За інформацією ЗМІ, їм загрожує заборона на видачу віз та заморожування активів за «допомогу в організації масових викрадень українських дітей із окупованих територій».

Читайте також: Журналісти знайшли дітей із Маріуполя, яких вивели на сцену на мітингу у «Лужниках»
Теги: війна росія санкції викрадення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції ЄС стосуються візових обмежень та замороження активів
ЄС офіційно продовжив санкції проти Лукашенка та його оточення
Сьогодні, 12:45
Затверджено нові санкції проти російських спортсменів та викрадачів українських дітей
Затверджено нові санкції проти російських спортсменів та викрадачів українських дітей
Вчора, 23:47
У Росії дітей змалечку привчають до думки, що вони мають вмирати за міфічні «скрєпи»
Росія активно годує українських дітей пропагандою: головні тези
22 лютого, 15:05

Політика

Путін нагородив голлівудського актора, який виправдовує злочини Росії. Україна звернулась до ЄС
Путін нагородив голлівудського актора, який виправдовує злочини Росії. Україна звернулась до ЄС
Озвучено претензії Туреччини щодо членства у НАТО двох нових країн
Озвучено претензії Туреччини щодо членства у НАТО двох нових країн
Генсек ООН: Всі факти сексуалізованих злочинів армії РФ в Україні задокументовані
Генсек ООН: Всі факти сексуалізованих злочинів армії РФ в Україні задокументовані
Брюссель збирає докази депортації українських дітей
Брюссель збирає докази депортації українських дітей
Стало відомо, які документи підпише Лукашенко у Пекіні
Стало відомо, які документи підпише Лукашенко у Пекіні
Польща повідомила, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard
Польща повідомила, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
20K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
14K
Тривалої та виснажливої війни не буде
12K
В Україні лунала масштабна повітряна тривога
12K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
11K
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Сьогодні, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту