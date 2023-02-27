Брюссель збирає докази депортації українських дітей

«Викрадення українських дітей – це величезна соціальна проблема, трагедія та злочин»

Єврокомісія разом із Польщею та ООН запускає ініціативу щодо спільного збору доказів депортації українських дітей. Про це повідомило видання DW.

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«З початку вторгнення тисячі українських дітей вивезли військові РФ для усиновлення в Росії Викрадення українських дітей – це величезна соціальна проблема, трагедія та злочин», – наголосила на брифінгу у Брюсселі 27 лютого офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант.

За інформацією DW, найближчим часом Єврокомісія повідомить про ініціативу докладніше.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 лютого увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти росіян. Підписано три укази для реалізації рішень РНБО щодо тих росіян, які причетні до викрадення українських дітей, а також проти представників російської сфери спорту, які «намагаються поставити спорт на службу агресії».

Як ми писали раніше, Європейський Союз включив до десятого пакету санкцій проти РФ уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову, заступника голови уряду Московської області В'ячеслава Духіна та міністра сім'ї, праці та соціального захисту населення Башкортостану Ленару Іванову. За інформацією ЗМІ, їм загрожує заборона на видачу віз та заморожування активів за «допомогу в організації масових викрадень українських дітей із окупованих територій».