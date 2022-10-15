Україна виборола другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Українець Коростильов завоював ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у стрільбі





Український стрілець Павло Коростильов завоював ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Про це повідомляє НОК України.

На чемпіонаті світу-2022 в єгипетському Каїрі наш співвітчизник виграв бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

У фіналі українця обійшли лише два представники Китаю - Чжан Іфан та Лю Цзіньяо.

🇺🇦🥉🔘Павло Коростильов приносить Україні першу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби у Каїрі🇪🇬🏆.



24-річний львів'янин здобув бронзу у стрільбі з пневматичного пістолета (10 м), а разом з нею і ліцензію у цій вправі для нашої збірної на Олімпійські ігри у Парижі-2024⚡️🇫🇷. pic.twitter.com/fpfe08pMCP — НОК України (@OlympicUA) October 15, 2022

Завдяки потраплянню до четвірки найкращих за підсумками змагань Коростильов також здобув для України ліцензію на Олімпійські ігри-2024. Зазначимо, що вона не є іменною, тобто не гарантує самому Павлу участь на Олімпіаді в Парижі.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала першу ліцензію на Олімпіаду-2024.

Нагадаємо, наступні літні Олімпійські ігри відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі. На Олімпіаді-2024 спортсмени позмагаються за медалі в 32 видах спорту.