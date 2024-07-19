Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Медики розповіли про стан Фаріон після нападу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Медики розповіли про стан Фаріон після нападу
За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста
фото: з відкритих джерел

Медики відмовилися надати більш детальної інформації про стан Фаріон через лікарську таємницю

Мовознавиця Ірина Фаріон, у яку вистрілили ввечері 19 липня, перебуває в реанімації у тяжкому стані. Про це повідомили в лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова.

«Близько 20 години надійшла жінка з вогнепальним пораненням. Наразі вона перебуває в реанімації. Стан важкий», – йдеться у повідомленні.

У медзакладі наголосили, що не можуть надати більш детальної інформації через лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, незалежно від їх публічності.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що мовознавиця перебуває у важкому стані в одній із лікарень міста.

«За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу. Одужання постраждалій», – заявив він.

За його словами, для стрілка повинно бути справедливе покарання. Для того, аби його спіймати, правоохоронці проводять спецоперацію.

«Важко щось коментувати. Жахлива новина про замах на вбивство серед білого дня у Львові. Помолимось за здоровʼя пані Ірини! Медики роблять все можливе. Головне зараз врятувати життя та знайти зловмисника!», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Як повідомлялося, на ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Сьогодні ввечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Як повідомив політолог Андрій Смолій, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк тримають на контролі пошуки невідомого, який скоїв замах на Ірину Фаріон у Львові 19 липня.

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон напад Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обленерго мали сьогодні застосовувати обмеження споживання по всій Україні протягом доби
Відключення світла в одній з областей скасовано
Сьогодні, 12:04
Постраждаоих доправили до обласної клінічної лікарні в стані середньої тяжкості
У Львові дві співробітниці кафе отруїлися чадним газом від генератора
16 липня, 20:01
У поліції Львівської області повідомили, що чоловік облив себе бензином навпроти Ратуші у Львові
У Львові біля Ратуші чоловік намагався здійснити самоспалення (відео)
16 липня, 17:18
Російський диктатор Володимир Путін не планує телефонувати Трампу після замаху
Замах на Трампа: з'явилася реакція Кремля
15 липня, 11:12
Передвиборний штаб Трампа запевнив, що з політиком усе гаразд і він пройшов обстеження в медичній установі
Трамп вперше з'явився на публіці після замаху (відео)
14 липня, 09:19
25-річна Луїза Хант, 61-річна Керол Хант і 28-річна Ханна Хант загинули внаслідок нападу
У Британії чоловік розстріляв з арбалета родину ведучого BBC
10 липня, 19:32
Бабусю оштрафували через їзду на іграшковій машині
У центрі Львова бабуся каталася на іграшковому Lamborghini і отримала штраф
7 липня, 14:32
ISW припустив, хто міг здійснити теракти в російському Дагестані
ISW припустив, хто міг здійснити теракти в російському Дагестані
24 червня, 05:59
Інцидент стався на околицях Луцька
У Луцьку невідомі напали з газовим балончиком на працівників ТЦК
21 червня, 13:06

Події в Україні

Сирський відвідав воїнів у підрозділах резерву на сході (фото)
Сирський відвідав воїнів у підрозділах резерву на сході (фото)
Медики розповіли про стан Фаріон після нападу
Медики розповіли про стан Фаріон після нападу
Обстріл Миколаєва: встановлено тип ракети, якою вдарили росіяни
Обстріл Миколаєва: встановлено тип ракети, якою вдарили росіяни
Обстріл Миколаєва і замах на Фаріон. Головне за 19 липня
Обстріл Миколаєва і замах на Фаріон. Головне за 19 липня
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
У Львові скоєно замах на Ірину Фаріон
У Львові скоєно замах на Ірину Фаріон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
7921
Відключення світла в одній з областей скасовано
7039
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
6798
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла
6552
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Сьогодні, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Сьогодні, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua