Медики розповіли про стан Фаріон після нападу

За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста

Медики відмовилися надати більш детальної інформації про стан Фаріон через лікарську таємницю

Мовознавиця Ірина Фаріон, у яку вистрілили ввечері 19 липня, перебуває в реанімації у тяжкому стані. Про це повідомили в лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова.

«Близько 20 години надійшла жінка з вогнепальним пораненням. Наразі вона перебуває в реанімації. Стан важкий», – йдеться у повідомленні.

У медзакладі наголосили, що не можуть надати більш детальної інформації через лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, незалежно від їх публічності.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що мовознавиця перебуває у важкому стані в одній із лікарень міста.

«За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу. Одужання постраждалій», – заявив він.

За його словами, для стрілка повинно бути справедливе покарання. Для того, аби його спіймати, правоохоронці проводять спецоперацію.

😱 Такий вигляд має місце замаху на Ірину Фаріон у Львові. Наразі там працюють поліцейські.



🎥 Місцевий паблік pic.twitter.com/m8CYNct4Vy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2024

«Важко щось коментувати. Жахлива новина про замах на вбивство серед білого дня у Львові. Помолимось за здоровʼя пані Ірини! Медики роблять все можливе. Головне зараз врятувати життя та знайти зловмисника!», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Як повідомлялося, на ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Сьогодні ввечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Як повідомив політолог Андрій Смолій, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк тримають на контролі пошуки невідомого, який скоїв замах на Ірину Фаріон у Львові 19 липня.