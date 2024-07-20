Скандал із «Укрзалізницею». Пасажирка заявила, що довелося їхати на підлозі до Відня

У міжнародному поїзді не вистачило місць для всіх пасажирів

19 липня пасажири, які придбали квитки на поїзд №146/143 Чоп-Відень-Чоп через сайт «Укрзалізниці» , зіткнулися з неприємною ситуацією: на деякі вагони, вказані у квитках, місць не вистачило. Як розповіла одна з пасажирок, Влада Юрченко, на одне вільне місце претендували п'ятеро людей, а вагон, зазначений у її квитку, взагалі був відсутній. В результаті пасажири, які заплатили за проїзд близько 2 тис грн, були змушені їхати на підлозі у коридорі. Про це повідомив автор Youtube-каналу «Залізні магістралі» і експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв.

«Варто нагадати, що це не перша скарга щодо відсутності деяких вагонів у поїзді №146/143 Чоп-Відень-Чоп. Раніше пасажири також писали, що під час посадки не знайшли свій вагон, або місця вказані у квитку. 10 грудня 2023 року відбувся перший рейс поїзда №143/146 Відень-Чоп-Відень. Тоді «Укрзалізниця» презентувала маршрут, що складається з двох сегментів: Кив-Чоп (УЗ) та Чоп-Будапешт-Відень (угорська залізниця)», – наголосив експерт.

Скарги пасажирів vasilyev. posts

За словами Олега Васильєва, «Укрзалізниця» надала коментар з приводу цієї ситуації.

Відгуки пасажирів ol.vasilyev

«За інформацією «Укрзалізниці», поїзд №146/143 формується Угорською залізницею (MAV START), і продаж квитків здійснюється відповідно до наданої ними схеми поїзда. У разі відсутності або закриття вагону з технічних причин, Укрзалізниця рекомендує пасажирам зайняти будь-яке вільне сидяче місце у поїзді, а після прибуття скласти претензійну заяву на вокзалі або онлайн. Компенсацію за неотриману послугу має виплатити перевізник MAV START», – додав Васильєв.

Експерт зазначає, що компенсацію за неотриману послугу має виплатити перевізник MAV START. Укрзалізниця, зі свого боку, здійснює продаж квитків на поїзди іноземних перевізників відповідно до чинних домовленостей та завчасно узгоджених схем поїздів.

Нагадаємо, останнім часом українці надсилали скарги через погану роботу мобільного застосунку та сайту «Укрзалізниці».

Також, «Укрзалізниця ініціювала оновлення до правил перевезення тварин. Про це повідомила пресслужба компанії. Після затвердження нової редакції правил буде усунено визначення «жорстка конструкція» з опису переносок. Зокрема, де перевезення підійде сучасний рюкзак для тварин, головне правило – із водонепроникним абсорбуючим дном.