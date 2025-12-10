Головна Країна Політика
Єврокомісарка з питань розширення прибула до України: мета візиту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Єврокомісарка з питань розширення прибула до України: мета візиту
фото з відкритих джерел

Єврокомісарка розпочала свій візит зі стратегічної точки: вона відвідала теплову електростанцію, що неодноразово зазнавала російських атак

Комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос перебуває з дводенним візитом в Україні 10-12 грудня для обговорення прогресу країни на шляху до вступу в ЄС. Візит приурочений до неформальної зустрічі міністрів ЄС, яка відбудеться у Львові. Головними темами дискусій є програма реформ України, зокрема розвиток верховенства права, а також зусилля з відновлення, підтримувані Євросоюзом. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, інформує «Главком».

Повідомляється, що сьогодні, 10 грудня, єврокомісарка Марта Кос розпочала свій візит зі стратегічної точки: вона відвідала теплову електростанцію разом із заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольгою Юхимчук. Цей об’єкт, що неодноразово зазнавав російських атак, відновлюється завдяки підтримці Фонду енергетичної підтримки України. 

Після цього комісарка Кос зустрілася з представниками українського громадянського суспільства. Вона провела дискусію щодо політики розширення ЄС та ключової ролі громадських організацій у підтримці реформ, до якої також долучилися віцепрем'єр-міністр Тарас Качка та Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Згодом комісарка провела окрему зустріч із віцепрем'єр-міністром Качкою, зосередивши увагу на нагальних реформаторських потребах для прискорення євроінтеграції.

За даними пресслужби завтра, 11 грудня, Марта Кос візьме участь у церемонії вшанування пам'яті полеглих захисників. Після цього вона візьме участь у неформальній Раді із загальних справ у Львові. Разом із віцепрем'єр-міністром Качкою та міністром європейських справ Данії Марі Б'єрре, яка представляє головування в Раді, Комісарка обговорить поточний стан переговорів про вступ.

Спільна пресконференція за участю всіх трьох сторін запланована приблизно на 13:00 за центральноєвропейським часом.

Нагадаємо, наприкінці вересня Марта Кос була в Україні з перевіркою відповідності українського законодавства європейському, що передує відкриттю переговорних кластерів про вступ України до ЄС. 

У середині вересня українська делегація разом з Європейською комісією завершили скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій». У липні Україна успішно завершила скринінг четвертого кластера для переговорів про вступ до ЄС.

До слова, європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна продовжує виконувати свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Ціль приєднатися до ЄС до 2030 року залишається актуальною.

Теги: Україна Європейський Союз

Читайте нас

