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    Суспільство

    Стало відомо, у якій країні навчатиметься донька Зеленського

    Стало відомо, у якій країні навчатиметься донька Зеленського
    фото з відкритих джерел

    Дівчина обрала гуманітарний напрямок

    Донька президента України Володимира Зеленського Олександра вступатиме в український заклад вищої освіти. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв‘ю українським ЗМІ.

    «Олександра – випускниця. Ми всі переживаємо. Це важливий етап у її житті. На жаль, він припадає на такий складний період у житті нашої родини, країни. Випускного не буде. Школу закінчуємо дистанційно. Вступати вона буде в Україні. Це було вирішено перед війною. Ми не змінюємо планів. Буде складати мультимедійний текст. Зараз до нього готується», – зазначила Зеленська.

    Дружина президента зазначила, що донька обрала гуманітарний напрям, однак, який саме, не уточнила.

    Водночас Зеленська розповіла, що під час війни не розлучалася з дітьми. «Діти зі мною. Ми змогли облаштувати побут так, щоб вони від мене нікуди не їхали і я від них нікуди не їхала», – зауважила перша леді.

    Нагадаємо, президентське подружжя виховують двох дітей – Олександру та Кирила.

    Також раніше Зеленський зізнався, що розповідав своїм дітям про війну.

    Теги: росія окупанти ЗМІ діти війна навчання Україна дружина Олена Зеленська окупація перша леді #stoprussia
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    Стало відомо, у якій країні навчатиметься донька Зеленського