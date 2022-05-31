Стало відомо, у якій країні навчатиметься донька Зеленського

Дівчина обрала гуманітарний напрямок

Донька президента України Володимира Зеленського Олександра вступатиме в український заклад вищої освіти. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв‘ю українським ЗМІ.

«Олександра – випускниця. Ми всі переживаємо. Це важливий етап у її житті. На жаль, він припадає на такий складний період у житті нашої родини, країни. Випускного не буде. Школу закінчуємо дистанційно. Вступати вона буде в Україні. Це було вирішено перед війною. Ми не змінюємо планів. Буде складати мультимедійний текст. Зараз до нього готується», – зазначила Зеленська.

Дружина президента зазначила, що донька обрала гуманітарний напрям, однак, який саме, не уточнила.

Водночас Зеленська розповіла, що під час війни не розлучалася з дітьми. «Діти зі мною. Ми змогли облаштувати побут так, щоб вони від мене нікуди не їхали і я від них нікуди не їхала», – зауважила перша леді.

Нагадаємо, президентське подружжя виховують двох дітей – Олександру та Кирила.

Також раніше Зеленський зізнався, що розповідав своїм дітям про війну.