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    Стало відомо, як претендентів на крісла у владі перевірятимуть на знання мови

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    З 16 липня почнуться&nbsp;іспити на рівень володіння державною мовою - Стало відомо, як претендентів на крісла у владі перевірятимуть на знання мови
    З 16 липня почнуться іспити на рівень володіння державною мовою

    Іспит на рівень володіння державною мовою складатиметься з чотирьох частин

    Передбачений законом іспит на рівень володіння українською мовою триватиме приблизно дві години і складатиметься з чотирьох частин. Про це голова Національної комісії України зі стандартів державної мови Орися Демська повідомила в інтерв’ю «Українській правді».

    «Весь іспит триватиме дві години. Іспит на рівень володіння державною мовою для виконання службових обов'язків складатиметься з чотирьох частин: «Культура мови», «Читання», «Письмо», «Говоріння». Час на виконання кожної частини буде пропорційно розподілений», – сказала вона.

    У перших двох частинах будуть тестові завдання різного типу, які перевірятимуть «вміння претендента розуміти загальний зміст і деталі прочитаного тексту, критично осмислювати прочитане, застосовувати знання з української мови в умовах службової комунікації».

    «Частини «Письмо» і «Говоріння» перевірятимуть вміння претендента створювати письмові та усні повідомлення відповідно до визначеної мети спілкування… Усна частина іспиту відбуватиметься у форматі бесіди між екзаменатором і претендентом у режимі онлайн. Ця частина іспиту записуватиметься на відео», – пояснила Демська.

    Іспит не передбачає перевірки глибокого знання правил, зазначила вона.

    «Оцінюватиметься насамперед логічність, послідовність, правильність мови, здатність підтримувати чи починати розмову, вміння висловлювати свої переконання тощо», – пояснила Демська.

    Із 16 липня підтвердити рівень володіння українською мовою у зв'язку з набуттям чинності норми закону мають 100-150 тис. людей.

    Нагадаємо, 16 липня 2019 року, набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

    З 16 січня по 11 лютого 2021 року до Уповноваженого із захисту державної мови щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою, надання консультацій та додаткової інформації звернулося 605 громадян з різних куточків України.

    Теги: мова закон українська мова
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