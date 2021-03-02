Стало відомо, як претендентів на крісла у владі перевірятимуть на знання мови

Іспит на рівень володіння державною мовою складатиметься з чотирьох частин

Передбачений законом іспит на рівень володіння українською мовою триватиме приблизно дві години і складатиметься з чотирьох частин. Про це голова Національної комісії України зі стандартів державної мови Орися Демська повідомила в інтерв’ю «Українській правді».

«Весь іспит триватиме дві години. Іспит на рівень володіння державною мовою для виконання службових обов'язків складатиметься з чотирьох частин: «Культура мови», «Читання», «Письмо», «Говоріння». Час на виконання кожної частини буде пропорційно розподілений», – сказала вона.

У перших двох частинах будуть тестові завдання різного типу, які перевірятимуть «вміння претендента розуміти загальний зміст і деталі прочитаного тексту, критично осмислювати прочитане, застосовувати знання з української мови в умовах службової комунікації».

«Частини «Письмо» і «Говоріння» перевірятимуть вміння претендента створювати письмові та усні повідомлення відповідно до визначеної мети спілкування… Усна частина іспиту відбуватиметься у форматі бесіди між екзаменатором і претендентом у режимі онлайн. Ця частина іспиту записуватиметься на відео», – пояснила Демська.

Іспит не передбачає перевірки глибокого знання правил, зазначила вона.

«Оцінюватиметься насамперед логічність, послідовність, правильність мови, здатність підтримувати чи починати розмову, вміння висловлювати свої переконання тощо», – пояснила Демська.

Із 16 липня підтвердити рівень володіння українською мовою у зв'язку з набуттям чинності норми закону мають 100-150 тис. людей.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року, набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

З 16 січня по 11 лютого 2021 року до Уповноваженого із захисту державної мови щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою, надання консультацій та додаткової інформації звернулося 605 громадян з різних куточків України.