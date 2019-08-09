В окупованому Криму патріоти підняли прапор України в знак пам’яті за загиблими морпіхами



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Кримські патріоти України підняли в Судаку український прапор Фото: Facebook Богдана Ковальова

Кримські активісти вшанували пам'ять морпіхів, загиблих внаслідок цинічного обстрілу бойовиків на Донбасі 6 серпня

У місті Судак на території тимчасово окупованого Криму місцеві патріоти підняли прапор України.

Про це 9 серпня у Facebook повідомив радник голови Херсонської облдержадміністрації Богдан Ковальов.

«Сьогодні вранці на тимчасово окупованій Російською Федерацією території АР Крим в місті Судак місцевими патріотами України був піднятий український прапор, в знак пам’яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня в зоні проведення ООС», - написав Ковальов, опублікувавши відповідні фото та відео.

Як відомо, у Чернігівській області в четвер, 8 серпня, попрощалися із загиблими внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі земляками: старшим матросом Олександром Шарком і матросом Владиславом Раком.

У четвер також у Маріуполі попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.

Як відомо, 7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.

Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.

6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.