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    В окупованому Криму патріоти підняли прапор України в знак пам’яті за загиблими морпіхами

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    <p>Кримські патріоти України підняли в Судаку український прапор</p> - В окупованому Криму патріоти підняли прапор України в знак пам’яті за загиблими морпіхами

    Кримські патріоти України підняли в Судаку український прапор

    Фото: Facebook Богдана Ковальова

    Кримські активісти вшанували пам'ять морпіхів, загиблих внаслідок цинічного обстрілу бойовиків на Донбасі 6 серпня

    У місті Судак на території тимчасово окупованого Криму місцеві патріоти підняли прапор України.

    Про це 9 серпня у Facebook повідомив радник голови Херсонської облдержадміністрації Богдан Ковальов.

    «Сьогодні вранці на тимчасово окупованій Російською Федерацією території АР Крим в місті Судак місцевими патріотами України був піднятий український прапор, в знак пам’яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня в зоні проведення ООС», - написав Ковальов, опублікувавши відповідні фото та відео.

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    Як відомо, у Чернігівській області в четвер, 8 серпня, попрощалися із загиблими внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі земляками: старшим матросом Олександром Шарком і матросом Владиславом Раком.

    У четвер також у Маріуполі попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями.

    Нагадаємо, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

    Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.

    Як відомо, 7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.

    Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.

    6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

    «Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

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