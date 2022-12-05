Стовпчики термометрів покажуть до 13° морозу: прогноз погоди на 5 грудня

У східних та північно-східних областях очікується до 13° морозу

У понеділок у більшості областей України без опадів, лише у Карпатському регіоні вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В північних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях та на крайньому півдні країни вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла (на Закарпатті вдень 2-7° тепла); на решті території вночі 5-10° морозу (у східних та північно-східних областях до 13° морозу), вдень 1-6° морозу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.