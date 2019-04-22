Суд призупинив перейменування УПЦ МП до вирішення справи



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Поки що це забезпечення позову

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) про забезпечення позову у справі про скасування наказу Міністерства культури України, згідно з яким УПЦ (МП) має внести зміни до своєї назви, повідомляє прес-служба суду в понеділок.

«Суд задовольнив заяву Київської митрополії УПЦ про забезпечення позову з огляду на те, що невжиття таких заходів може суттєво ускладнити або унеможливити відновлення порушених або оспорюваних прав або інтересів позивача. Крім того, на думку суду, реалізація наразі (до вирішення справи по суті ) оспорюваного акту та його виконання може призвести до невиправданого втручання держави у сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи», - йдеться в повідомленні прес-служби суду.

При цьому суд зазначає, що вжиття заходів забезпечення позову не визначає фактичного вирішення спору, оскільки воно спрямоване виключно на збереження існуючого становища до завершення розгляду справи по суті.

Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня 2018 року ухвалила закон, що зобов'язує УПЦ (МП) у своїй назві зазначити приналежність до Російської православної церкви. 22 грудня 2018 року президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міністерство культури видало наказ про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій (об'єднань), що підпадають під дію норм закону «Про свободу совісті та релігійні організації».

29 березня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Київської митрополії УПЦ (МП) до Мінкульту стосовно відміни цього наказу.

Сьогодні глава УПЦ Московського патріархату Онуфрій привітав Володимира Зеленського з обранням на посаду президента України і заявив, що він може розраховувати на підтримку УПЦ МП.