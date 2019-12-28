Суд в РФ продовжив на пів року арешт трьом кримським татарам



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Колонія, де утримуються кримські татари

Фігуранти красногвардійської групи «справи Хізб ут-Тахрір» залишатимуться під вартою щонайменше до червня 2020 року

У п'ятницю Південний окружний військовий суд міста Ростов-на-Дону продовжив на пів року тримання під вартою трьом фігурантам красногвардійської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це в Facebook повідомляє «Кримська солідарність».

«27 грудня 2019 року відбулося судове засідання для продовження запобіжного заходу щодо Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва... Продовжили на пів року, до 13 червня», - йдеться в повідомленні.

Адвокати Еміль Курбедінов, Едем Семедляєв, Рустем Кямілев брали участь у засіданні з відеоконференцзв'язку з СІЗО-1 міста Сімферополь. Справу розглядав ростовський суд під головуванням Романа Пліска.

Нагадаємо, суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Денис Діденко 6 листопада залишив під арештом трьох фігурантів червоногвардійського «справи Хізб-ут-Тахрір». Рустем Емірусеїнов, Арсен Абхаїров і Ескендер Абдулганіев залишаться в слідчому ізоляторі до 13 січня 2020 року.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганіева, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».