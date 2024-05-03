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Росія готується розширити наступ – звернення Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія готується розширити наступ – звернення Зеленського
фото: скріншот

«Важливо довести, що ворог за жодних обставин та як би підло не діяв – не буде здатний досягти своїх цілей»

Ворог планує розширити наступальні дії, Україна стоїть перед новим етапом війни з Російською Федерацією. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України.

«Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії», – заявив президент.

Як відзначив Зеленський, сьогодні усі українці, а також союзники повинні зробити усе можливе для захисту України. «Ми всі разом українці повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії. Важливо довести, що ворог за жодних обставин та як би підло не діяв – не буде здатний досягти своїх цілей...Україна всеодно братиме гору», – наголосив глава держави. 

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, прибув у Хмельницький. Зокрема, президент відвідав та нагородив державними нагородами українських захисників, які лікуються після поранень. Зеленський також подякував українським медикам, які повертають воїнів до життя.

Протягом 2 травня, ворог завдав три ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Наразі триває 800-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: Володимир Зеленський війна

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