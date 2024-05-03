Ракетний удар по Чугуєву: пошкоджено вокзал, є постраждалі (фото)

Під час обстрілу оранень зазнали троє мирних жителів

Внаслідок ракетного удару по Чугуєву Харківської області пошкоджений вокзал, троє поранених. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Telegram.

«За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, третього травня близько 11:30 ЗС РФ обстріляли м. Чугуїв. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, багатоквартирний будинок та автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Третього травня росіяни обстріляли Чугуїв фото Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі уточнили, що поранень зазнали троє мирних жителів: двоє чоловіків віком 45 років та 34-річний чоловік. Постраждалі доставлені до лікарні.

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За попередніми даними, ворог здійснив комбіновану атаку по місту: двома ракетами типу С-300 та двома ракетами системи «Торнадо-С» з касетними бойовими елементами.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 травня, вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Дергачі Харківської області. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у місті було два влучання - біля спортклубу та в землю. «Усього внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 літня людина», – уточнив голова ОВА. За його словами серед постраждалих дві 11-річні, дві 12-річні дитини та дві дитини 13 і 15 років. Їхній стан - середньої тяжкості.

До слова, у селі Івашки Золочівської громади на Харківщині завершена примусова евакуація родин із дітьми. Дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області, також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку.

Тим часом російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що нібито влада виселяє людей із Харківської області, щоб у їхніх домівках розмістилися українські військові і закордонні найманці. Чергову брехню окупантів спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.