Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Чугуєву: пошкоджено вокзал, є постраждалі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ракетний удар по Чугуєву: пошкоджено вокзал, є постраждалі (фото)
За попередніми даними, ворог здійснивпо Чугуєву комбіновану атаку
фото Харківська обласна прокуратура

Під час обстрілу оранень зазнали троє мирних жителів

Внаслідок ракетного удару по Чугуєву Харківської області пошкоджений вокзал, троє поранених. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Telegram.

«За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, третього травня близько 11:30 ЗС РФ обстріляли м. Чугуїв. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, багатоквартирний будинок та автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Третього травня росіяни обстріляли Чугуїв
Третього травня росіяни обстріляли Чугуїв
фото Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі уточнили, що поранень зазнали троє мирних жителів: двоє чоловіків віком 45 років та 34-річний чоловік. Постраждалі доставлені до лікарні.

3 фото
На весь екран

За попередніми даними, ворог здійснив комбіновану атаку по місту: двома ракетами типу С-300 та двома ракетами системи «Торнадо-С» з касетними бойовими елементами.

Читайте також: Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 травня, вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Дергачі Харківської області. Про це повідомляє  голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

За його словами, у місті було два влучання - біля спортклубу та в землю. «Усього внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 літня людина», – уточнив голова ОВА. За його словами серед постраждалих дві 11-річні, дві 12-річні дитини та дві дитини 13 і 15 років. Їхній стан - середньої тяжкості.

Читайте також: Повітряні сили пояснили, чому росіяни активізували розвідувальні дрони

До слова, у  селі Івашки Золочівської громади на Харківщині завершена примусова евакуація родин із дітьми. Дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області, також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку.

Тим часом російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що нібито влада виселяє людей із Харківської області, щоб у їхніх домівках розмістилися українські військові і закордонні найманці. Чергову брехню окупантів спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Теги: війна обстріл Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети Atacms все ж таки будуть у найближчих пакетах американської воєнної допомоги для України
Atacms для України: Головна інтрига американської допомоги
23 квiтня, 17:47
Окупанти атакували Харків безпілотниками: загинули рятувальники (оновлено)
Окупанти атакували Харків безпілотниками: загинули рятувальники (оновлено)
4 квiтня, 02:51
Електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації або побачити дані про себе
Міноборони повідомило, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного
4 квiтня, 21:52
Суд призначив порушниці 85 грн штрафу за напад на автобус ТЦК та СП
Працівниця дитсадка, яка вибивала вікна в бусі ТЦК, відбулася смішним штрафом
8 квiтня, 17:10
Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня
Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:00
Ймовірні наслідки удару по Джанкою в Криму
Удар по аеродрому у Джанкої: з'явилося ймовірне фото наслідків
17 квiтня, 16:34
Іран, Росія, Китай та КНДР не пов'язані між собою ідеологічно
Washington Post повідомив, що пов'язує КНДР, Іран, Росію та Китай
18 квiтня, 07:07
За даними аналітичного сайту Oryx, який підраховує втрати на основі візуальних доказів, загалом з лютого 2022 року Україна втратила 796 танків
NYT: за два місяці ЗСУ втратили п’ять танків Abrams із 31
21 квiтня, 21:17
Вибухи у Харкові лунали під час повітряної тривоги
У Харкові пролунали вибухи. Терехов повідомив, куди цілили росіяни
22 квiтня, 17:35

Події в Україні

В Україні вчетверте за день лунає сигнал тривоги
В Україні вчетверте за день лунає сигнал тривоги
Ракетний удар по Чугуєву: пошкоджено вокзал, є постраждалі (фото)
Ракетний удар по Чугуєву: пошкоджено вокзал, є постраждалі (фото)
Стало відомо, коли Німеччина зможе передати Україні Patriot
Стало відомо, коли Німеччина зможе передати Україні Patriot
Авіаудар по Харкову та пожежа на заводі виробника систем ППО Iris-T. Головне за 3 травня
Авіаудар по Харкову та пожежа на заводі виробника систем ППО Iris-T. Головне за 3 травня
Повітряні сили пояснили, чому росіяни активізували розвідувальні дрони
Повітряні сили пояснили, чому росіяни активізували розвідувальні дрони
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому району, вражено об'єкти інфраструктури
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому району, вражено об'єкти інфраструктури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Американська баскетболістка розповіла про жахіття, пережиті у російській тюрмі
39K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
34K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
22K
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ
15K
«Мамо, не того коня я хотів»: Орбан емоційно пожурився, що Угорщина у складі ЄС
11K
В Україні вчетверте за день лунає сигнал тривоги

Новини

У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Сьогодні, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Сьогодні, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Вчора, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua