Температура підніметься до 21 градуса: в Україну йде друге «бабине літо»

Погода в Україні зміниться вже цього тижня

Вже цього тижня в Україні відчутно потепліє. Температура повітря підніметься до 21 градуса тепла. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний синоптик Стас Щедрін.

За його словами, похолодання і дощі, які прийшли в більшість регіонів країни, затримаються ненадовго.

Так, за прогнозом синоптика, з цього тижня в Україну знову повернеться тепла погода.

«В Україну знову повернеться тепла і переважно суха погода, яка затримається як мінімум до кінця жовтня. Температура повітря підвищиться до 15-19°, а на півдні вдень навіть до 21°. Потеплішають також і ночі – температурний режим вночі коливатиметься в межах 5-10°, на півночі 3-7° тепла», – розповів синоптик.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.