У Києві пройшов Кліматичний марш (фото)

Близько тисячі осіб зібралися, аби привернути увагу до кліматичних проблем

Близько тисячі людей вийшли на Кліматичний марш у Києві, щоб вимагативід влади виділяти більше коштів на боротьбу зі зміною клімату. Хода почалася на Михайлівській площі, продовжилась Майданом Незалежності, Європейською площею, а завершилась біля Верховної Ради. Акцію підтримали понад 30 громадських організацій, більше десяти міст України та навіть в Антарктиді, повідомляють кориспонденти.

Активісти вийшли на вулиці, щоб закликати владу збільшити фінансування у Держбюджеті на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату та інші природоохоронні заходи. Вони включають вимоги відмовитися від дотацій на збиткову вугільну сферу, закласти гроші на підвищення енергоефективності будівель і на розвиток системи державного моніторингу якості повітря.

Наприкінці Маршу організатори передали заступниці Міндовкілля Ірині Ставчук, народним депутатам Олександру Маріковському та Олені Криворучкіній десять вимог щодо того, в яких секторах і яким чином варто скорочувати викиди парникових газів. Услід за символічним листом, активісти надішлють і офіційне звернення із тими ж вимогами.

Цьогорічний Марш підтримали у Харкові, Львові, Дніпрі, Миколаєві, Чорноморську, Рівному, Ужгороді, Хмельницькому, Кропивницькому, Кам’янському, Слов’янську, і селах Манява та Яблунька Івано-Франківської області, де відбулися тематичні заходи: від уроків у школах до власних маршів.

До Кліматичного маршу у столиці приєдналися понад 30 рухів, ініціатив та організацій: Українська кліматична мережа, Українська природоохоронна група, Екологія – право – людина, рух Fridays for future Україна, рух Extinction Rebellion, Фонд імені Гайнріха Бьолля, бюро Київ – Україна, Зелена генерація, Зелена хвиля, СейвДніпро, Єдина планета, Відкриті клітки, U-cycle(Ю-сайкл), Марш за Київ, Офіс довкілля, Екологічне бюро Української греко-католицької церкви, Екопарк Вирлиця, Екопарк Осокорки, Совські ставки, Місто-сад, Перехрестя, Центр спільних дій, Fashion Revolution UA, Червоний хрест, U-Report, Amnesty International Ukraine, Insight, KyivPride, America House Kyiv, СEDOS (ЦЕДОС), Рух ЧЕСНО, СД платформа, ГО «Регіональне Об'єднання Молоді», SOS Парк Супутник, Peli can live (ПеліКанЛайв), Bezodnya music.

На підтримку маршу висловилися й полярники Національного антарктичного наукового центру на станції «Академік Вернадський» і сфотографувалися в літньому одязі прямо там, біля станції.

До слова, на початку вересня у Києві та ще 30 містах відбувся четвертий всеукраїнський Марш за права тварин. Організатори його виступають за цирк без тварин, заборону хутряних ферм, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження та захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.

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