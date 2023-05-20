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Тепло, подекуди невеликий дощ і гроза: прогноз погоди на 20 травня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тепло, подекуди невеликий дощ і гроза: прогноз погоди на 20 травня
Максимальна температура по Україні сьогодні сягне 29°
фото: glavcom.ua

Дощі будуть короткочасними й охоплять деякі західні, центральні та східні регіони

У суботу 20 травня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У Криму, вночі в Карпатах, вдень в Карпатському регіоні, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях місцями піде невеликий короткочасний дощ, спостерігатиметься гроза. На решті території – без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер пануватиме північно-східний, 7-12 м/с. У Криму вдень місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, на Прикарпатті та в Карпатах – 4-9°. Удень в західних та північних областях стовпчики термометра вкажуть 20-25°, у центральних, східних та південних областях – 24-29°. На високогір'ї Карпат та в Кримських горах удень прогріється до 13-18°.

Тепло, подекуди невеликий дощ і гроза: прогноз погоди на 20 травня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер подме північно-східний, 7-12 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 11-16°, вдень сягне 20-25°. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть13-15°, а вдень – 21-23°.

Теги: прогноз погоди гроза дощ

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