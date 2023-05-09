Хмарно та прохолодно: прогноз погоди на 9 травня

Температура в країні коливатиметься від 1° тепла вночі до 17° вдень

У деяких областях України очікують короткочасні дощі

У вівторок, 9 травня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. У деяких областях місцями пройдуть короткочасні дощі, проте в більшій частині України– без істотних опадів. Температура в країні коливатиметься від 1° тепла вночі до17° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях короткочасні дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважатиме північно-східний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 1-6° тепла, у північних та більшості західних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, температура на півдні країни 4-9° тепла; вдень в Україні 9-14°, на Закарпатті до 17°.

На високогір'ї Карпат очікують невеликий мокрий сніг; температура протягом доби 0-5° тепла.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві також очікують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний , 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6°, а вдень прогріється до 9-14°. На поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°.