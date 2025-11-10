Головна Країна Суспільство
Створення Реєстру збитків. Мер Харкова зустрівся із генсеком Конгресу місцевих влад Ради Європи

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Харківський мер зустрівся з Матьє Морі для обговорення Реєстру збитків і підтримки місцевого самоврядування
фото: Харківська міська рада

Харківський мер представив Асоціацію прифронтових міст і домовився про співпрацю щодо Реєстру збитків та підтримки місцевого самоврядування

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з Генеральним секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Матьє Морі, щоб обговорити відновлення прифронтових громад, розвиток місцевого самоврядування та участь українських міст у Реєстрі збитків, створеному під егідою Ради Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську міську раду.

Під час зустрічі у Страсбурзі Терехов представив діяльність Асоціації прифронтових міст і громад, до якої увійшли регіони, що найбільше постраждали від агресії РФ, та підкреслив, що мета Асоціації – консолідація зусиль для віжстоювання інтересів прифронтових громад, координація допомоги населенню та участь у проєктах відновлення.

Мер також повідомив, що Харків має великий досвід відновлення житлової та критичної інфраструктури і готовий стати платформою для створення регіонального офісу Реєстру збитків. За його словами, у місті пошкоджено понад 12 тис. будівель, з них 9 тис. – житлові, а 160 тис. мешканців втратили домівки.

«Питання створення Реєстру збитків і участі прифронтових громад у цьому процесі для нас надзвичайно важливе. Ми об’єдналися в Асоціацію прифронтових міст та громад, щоб мати силу діяти разом – Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Харківська області та ін. Ми разом шукаємо рішення, щоб захистити інтереси наших людей, громад і країни», – підкреслив мер Харкова.

Генеральний секретар Конгресу Матьє Морі підкреслив, що Конгрес вбачає у прифронтових містах основних партнерів у питаннях відновлення, роботи з Реєстром збитків та підготовки муніципалітетів до післявоєнної реконструкції.

Нагадаємо, що Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради 18 вересня уклав договір із ПрАТ «Київстар» на 588 тис. грн для аналізу міграційних потоків мешканців міста. Використовуючи знеособлені дані абонентів, оператор відстежуватиме пересування харків’ян у межах міста та області, а також маятникову міграцію

Суспільство

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
