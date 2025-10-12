«Рішали» в законі. Юристи, наближені до влади, зареєструвалися як лобісти: список

Адвокати виявилися найбільш охочими до лобістської роботи

Чільне місце у Реєстрі прозорості, який почав вести НАЗК, займають адвокатські контори та юристи-«одинаки». Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів».

Наприклад, компанія ТОВ «Хіллмонт Партнерс». Нинішніми кінцевими бенефіціарами записані британець Джеймс Ніколас Каннінгем-Девіс і українка Яна Нижна. Це дружина покійного адвоката Сергія Нижного, який засвітився під час виборчої кампанії ЗеКоманди. Зокрема, він курував юридичним напрямком у виборчому штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського у 2019 році.

Крім того, за даними ЗМІ, Сергій Нижний і його «Хіллмонт Партнерс» співпрацювали з ТОВ «Квартал 95» і президентською партією «Слуга народу».

Нині ТОВ «Хіллмонт Партнерс» націлено на масштабніші проєкти і готове запропонувати свої послуги, не лише у юриспруденції, а у сферах фінансів, економіки, транспорті, державної влади та місцевого самоврядування. Уже як офіційний лобіст.

Близьким до політичного істеблішменту є ТОВ «Ей Бі Імпакт», яке також оформилося лобістом. До травня цього року компанія була відома широкому загалу під іншою назвою: «Юридична група «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери».

За даними аналітичного ресурсу YouControl, засновником юрфірми до моменту обрання народним депутатом VIII скликання був Сергій Алєксєєв. У Верховній Раді IX скликання Алєксєєв зберіг мандат. Щоправда, влітку 2023 року політик отримав підозру у шахрайстві і вийшов під заставу у 2,2 млн грн. Розслідування досі триває.

Тепер колишня компанія Алєксєєва «Ей Бі Імпакт» хоче надавати послуги у понад 20 сферах лобіювання.

Крім того, лобістами зареєструвалося близько 40 адвокатів.

«Саме адвокати виявилися найбільш підготовленими до лобістської роботи завдяки своїм юридичним знанням та практичному досвіду в спорах з державними та місцевими органами, – зазначив «Главкому» лобіст та адвокат Денис Кешкентій.

Водночас він чітко розділив ці два види професійної діяльності та закликав не плутати адвокатуру з лобіюванням. Адже перша фокусується на захисті прав клієнта в суді та перед державними органами, часто в контексті їхніх порушень. Інша (лобіювання) – передбачає представлення інтересів бізнес-структур через розробку та просування законодавчих ініціатив з оплатою за надані послуги.

Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості було зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання.

Як повідомляв «Главком», голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов запевнив, що ухвалений закон про лобіювання регулює легальний та прозорий вплив на владу. В інтерв’ю виданню парламентар зазначив: «Лобізм і корупція – це різні речі. Лобізм – це легальний та прозорий вплив, а корупція завжди відбувається поза законом».