Анджеліна Джолі підбила підсумки поїздки в Україну

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Анджеліна Джолі підбила підсумки поїздки в Україну
Анджеліна Джолі привернула увагу до необхідності негайного припинення конфліктів
фото: соцмережі

Акторка опублікувала пост про необхідність дипломатії та засудила страждання мирного населення в Україні, Газі, Судані та інших гарячих точках.

Американська акторка та активістка Анджеліна Джолі, яка нещодавно відвідувала Україну, опублікувала допис, присвячений глобальним конфліктам і стражданням цивільного населення.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Анджеліни Джолі.

«Це було важко, але надихаюче. Багато людей розповідали мені про психологічне навантаження, яке несе життя під постійною загрозою, і про глибокий страх бути забутими світом. Важко зрозуміти, як у світі з таким потужним дипломатичним потенціалом цивільне населення в Україні, Судані, Газі, Ємені, ДРК та багатьох інших місцях щодня страждає – нібито влада нічого не може зробити, щоб покласти край цим конфліктам і захистити всіх цивільних громадян на рівних правах», – написала Джолі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Angelina Jolie (@angelinajolie)

Своєю публікацією Анджеліна Джолі привернула увагу до необхідності негайного припинення конфліктів та закликала світових лідерів використовувати всі дипломатичні інструменти для захисту мирного населення в усіх гарячих точках планети.

До слова, прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону подякували гуманітарній діячці та акторці Анджеліні Джолі за підтримку України. 

Нагадаємо, що американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон

Журналісти зазначають, що Джолі таємно пішки перейшла кордон з Україною. Окрім цього, один із українських чиновників підтвердив інцидент із ТЦК на одному із контрольно-пропускних пунктів, коли працівники військкомату затримали її охоронця.

