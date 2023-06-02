Тимошенко засвітилася на концерті українського шансоньє (фото)
На концерті лідерка ВО «Батьківщина» завзято підспівувала Кричевському його пісню «Кияночка»
Лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко відвідала благодійний концерт українського шансоньє Гаріка Кричевського. Виступ артиста відбувся 1 червня. Про це повідомляє Obozrevatel.
Концерт Кричевського проходив у розкішній локації Koncha Zaspa Residence. Про свій виступ у Конча-Заспі співак оголосив ще 20 травня та запросив відвідати його благодійний захід.
Окрім концерту під час заходу відбувся благодійний аукціон, кошти з якого направили на облаштування укриття для дітей, що перебувають у відділеннях педіатрії, молодшого дитинства, неврології, ендокринології та ВІЛ Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Як видно з кадрів, на концерт Юля Тимошенко прийшла зі своєю «брендовою» зачіскою, до якої повернулась після повномасштабного вторгнення РФ.
Попри те, що останнім часом політикиня притримується в одязі темних кольорів і строгого стилю, на благодійний захід вона прийшла у рожевій сукні.
На відео лідерка ВО «Батьківщина» завзято підспівує Кричевському його пісню «Кияночка», спілкується з іншими гостями, а також «селфиться» з ними на їхнє прохання.
Нагадаємо, нардепка Юлія Тимошенко вирушила до Донецької області, щоб зустрітися з військовими, які зараз захищають країну від російських окупантів. Для поїздки нардепка обрала модний чорно-білий образ, і активно робила селфі з українськими захисниками.
До слова, лідерка партії «Батьківщина» початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ). Журналісти встановили, що Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готеля Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра.
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