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Тимошенко засвітилася на концерті українського шансоньє (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Тимошенко засвітилася на концерті українського шансоньє (фото)
На концерт Юля Тимошенко прийшла зі своєю «брендовою» зачіскою
фото: Obozrevatel

На концерті лідерка ВО «Батьківщина» завзято підспівувала Кричевському його пісню «Кияночка»

Лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко відвідала благодійний концерт українського шансоньє Гаріка Кричевського. Виступ артиста відбувся 1 червня. Про це повідомляє Obozrevatel.

Тимошенко відвідала благодійний концерт українського шансоньє Гаріка Кричевського
Тимошенко відвідала благодійний концерт українського шансоньє Гаріка Кричевського
фото: Obozrevatel

Концерт Кричевського проходив у розкішній локації Koncha Zaspa Residence. Про свій виступ у Конча-Заспі співак оголосив ще 20 травня та запросив відвідати його благодійний захід.

Окрім концерту під час заходу відбувся благодійний аукціон, кошти з якого направили на облаштування укриття для дітей, що перебувають у відділеннях педіатрії, молодшого дитинства, неврології, ендокринології та ВІЛ Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Як видно з кадрів, на концерт Юля Тимошенко прийшла зі своєю «брендовою» зачіскою, до якої повернулась після повномасштабного вторгнення РФ.

На концерт Юля Тимошенко прийшла зі своєю «брендовою» зачіскою
На концерт Юля Тимошенко прийшла зі своєю «брендовою» зачіскою
фото: Obozrevatel

Попри те, що останнім часом політикиня притримується в одязі темних кольорів і строгого стилю, на благодійний захід вона прийшла у рожевій сукні.

На відео лідерка ВО «Батьківщина» завзято підспівує Кричевському його пісню «Кияночка», спілкується з іншими гостями, а також «селфиться» з ними на їхнє прохання.

Тимошенко на концерті Кричевського
Тимошенко на концерті Кричевського
фото: Obozrevatel

Нагадаємо, нардепка Юлія Тимошенко вирушила до Донецької області, щоб зустрітися з військовими, які зараз захищають країну від російських окупантів. Для поїздки нардепка обрала модний чорно-білий образ, і активно робила селфі з українськими захисниками.

До слова, лідерка партії «Батьківщина» початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ). Журналісти встановили, що Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готеля Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра. 

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина концерт

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