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Тимошенко після нічної атаки на Київ написала гнівний пост про помсту

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Тимошенко після нічної атаки на Київ написала гнівний пост про помсту
Юлія Тимошенко відреагувала на нічну атаку по столиці
фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Тимошенко, чия родина перебуває за кордоном, висловилася про помсту російським окупантам

Колишня прем'єр-міністр України, лідерка партії «Батьківщина» та нардепка Юлія Тимошенко після нічної атаки на Київ наголосила на помсті ворогу й підбадьорила українців. Про це вона написала допис у Facebook.

Тимошенко згадала про День пам’яті та примирення, який відзначають сьогодні, 8 травня. «Пам’ятаємо, бо над Києвом та іншими містами України сьогодні гримлять не травневі грози, а звуки української ППО, що відбиває чергову атаку російських ракет та шахедів. Пам’ятаємо, бо наші діти йдуть не до школи, а до укриття. Пам’ятаємо, бо наші українські воїни не працюють у полі, а б’ють ворога і звільняють нашу землю!» – зауважила політична діячка.

Патріотично налаштована Тимошенко гнівно висловилася про помсту російським окупантам. «Щодо примирення – то це зараз не про нас. Не на часі, як то кажуть… Лють, помста, відплата. Саме ці емоції зараз мають ціну в Україні», – розповіла жінка.

Вона також запевнила у світлому майбутньому. «Ми ж чекаємо на День Перемоги! Наш український День Перемоги вже у цій Війні! Перемоги, яка обов’язково настане!» – переконана Тимошенко.

Зазначимо, родина доньки Тимошенко Євгенії переїхала до Дубая ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає, а початок нового року Тимошенко зустріла у Дубаї. Журналісти встановили, що вона проводила час на віллі п'ятизіркового готелю Kempinski на насипному острові. 

Згодом партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі.

Як відомо, у ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. За словами Кличка, унаслідок останніх вибухів у столиці зафіксовано також падіння уламків БпЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі.

Читайте також: Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)
Теги: День Перемоги Юлія Тимошенко депутат

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