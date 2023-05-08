Тимошенко після нічної атаки на Київ написала гнівний пост про помсту

Тимошенко, чия родина перебуває за кордоном, висловилася про помсту російським окупантам

Колишня прем'єр-міністр України, лідерка партії «Батьківщина» та нардепка Юлія Тимошенко після нічної атаки на Київ наголосила на помсті ворогу й підбадьорила українців. Про це вона написала допис у Facebook.

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Тимошенко згадала про День пам’яті та примирення, який відзначають сьогодні, 8 травня. «Пам’ятаємо, бо над Києвом та іншими містами України сьогодні гримлять не травневі грози, а звуки української ППО, що відбиває чергову атаку російських ракет та шахедів. Пам’ятаємо, бо наші діти йдуть не до школи, а до укриття. Пам’ятаємо, бо наші українські воїни не працюють у полі, а б’ють ворога і звільняють нашу землю!» – зауважила політична діячка.

Патріотично налаштована Тимошенко гнівно висловилася про помсту російським окупантам. «Щодо примирення – то це зараз не про нас. Не на часі, як то кажуть… Лють, помста, відплата. Саме ці емоції зараз мають ціну в Україні», – розповіла жінка.

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Вона також запевнила у світлому майбутньому. «Ми ж чекаємо на День Перемоги! Наш український День Перемоги вже у цій Війні! Перемоги, яка обов’язково настане!» – переконана Тимошенко.

Зазначимо, родина доньки Тимошенко Євгенії переїхала до Дубая ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає, а початок нового року Тимошенко зустріла у Дубаї. Журналісти встановили, що вона проводила час на віллі п'ятизіркового готелю Kempinski на насипному острові.

Згодом партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі.

Як відомо, у ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. За словами Кличка, унаслідок останніх вибухів у столиці зафіксовано також падіння уламків БпЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі.