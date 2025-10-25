Головна Інтерв'ю
Графіки відключень, вимкнень чи знеструмлень? 10 запитань до мовознавиці

Графіки відключень, вимкнень чи знеструмлень? 10 запитань до мовознавиці
колаж: glavcom.ua

Чи є в українській мові слово «холостяк» і як назвати жінку, що «зупинить коня на скаку»?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Усі випуски читайте 👉 у спецпроєкті «Мовне питання»

Ми вже всі звикли до слова «відключати», але чомусь нікому з нас не подобається слово «виключати» (у значенні «вимикати»), хоча корінь той самий. Обидві російські кальки – «виключати» і «відключати» – можна і треба замінювати на «вимикати» або «відʼєднувати». Так само як замінюємо «виключення» на «виняток», «виключити з університету» – «відрахувати з університету», «виключити ймовірність / діагноз» – «відкинути ймовірність / діагноз» тощо. Загалом кальок із коренем -ключ- понад двадцять.

Якщо подивитися в тлумачному словнику значення слова «вимикати», то побачимо, що це «припиняти дію чого-небудь, перериваючи зв'язок із загальною системою». Тобто електроенергію теж вимикають (не плутати з «відмикати» / «відімкнення» – за допомогою ключа відкривати замок або що-небудь замкнене). «Графік вимкнень» замість «графік відключень» – цілком притомний варіант, однак є кращий, а саме «графік знеструмлень». 

У слові «знеструмлення» є кілька сем (сема – смислова одиниця у складі слова). Одна з них представлена префіксом зне-, що означає позбуття (у нашому випадку – струму), тож, на відміну від «вимкнення», одразу зрозуміло, що саме вимикають, і не потрібен додаток (графік вимкнення чого?). Отже, планові / аварійні знеструмлення, графіки знеструмлень.

• 1 •

Віталій Старовойт: Якщо ми кажемо Стівен Гокінг, то назва ракети має бути «Томагок», а не «Томагавк»?

Саме так. Цей склад у словах Tomahawk і Hawking вимовляється однаково, не треба гавкати. Але як уже повелося: «Томагавк» – не транскрипція, а транслітерація (передавання буква в букву). Узагалі ж це слово англійці теж запозичили – у алгонкінських індіанців було «tamahak». Але вже назва ракети прийшла до нас з англійської мови, тому вживаємо транслітерацію з англійської, хоча правильніше було б транскрибувати. 

• 2 •

Віктор Чуб: Чи справді треба вважати росіянізмом слово «холостяк»? Воно є в одинадцятитомному тлумачному словнику.

Так, це росіянізм. У старих словниках цього слова немає, а в радянському тлумачному є. У старих словниках натомість є спільнокореневі «холостий» (порожній) і «холостити» (каструвати). Авжеж, можна утворити й «холостяк», але це фактичний пейоратив (зневажливе слово), що означатиме «порожня», «неплідна» людина. Натомість в українській мові холостяк – це парубок, а холостячка – дівка. Холостякувати – це парубкувати й дівувати. Навіть «старого холостяка» в Україні завжди називали парубком (щоправда, старим або підтоптаним, а ще підтоптаним паничем). Є і нейтральніші варіанти: «одинак» і «одиначка». Також нагадаю, що в СУМ-11 є росіянізми. Не можна сказати, що це поганий словник, але ним треба вміти користуватися (розпізнаючи та перевіряючи підозрілі елементи). Потрібно спиратися на сучасніший – СУМ-20, однак він вийшов по літеру П. Побачимо, чи буде в ньому «холостяк». Можливо, подадуть з позначкою «розмовне».

• 3 •

Микола, Київ: Пані Ольго, а які є українські замінники російських висловів «Баба, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» і т.п., які описують жінку сильну і рішучу, міцну і словом і ділом?

Замінників цього вислову немає і не може бути, бо це рядки з поезії Некрасова, а не народна творчість. Але є іменники «козир-дівка» і «козир-баба» (як відповідники до російських «бой-девка» і «бой-баба»). Обидва варіанти наведені у словниках Кримського і Єфремова, Ніковського, Виргана і Пилинської. Однойменна назва твору («Козир-дівка») є у Григорія Квітки-Основʼяненка. Є ще й «козир-молодиця»: «Юнона, козир-молодиця, Юпітеру не піддалась» (І. Котляревський).

• 4 •

Марина, Жашків: Кесарів розтин, кесарський чи цісарський? Бачила всі три варіанти.

Офіційно у протоколі МОЗ – «кесарів розтин». Але «кесарів» – це «належний кесареві», тобто присвійний прикметник. Розтин не належить, а стосується кесаря (через давньоримське походження цього способу розродження). Тому, гадаю, доречнішим буде відносний прикметник «кесарський». Не «цісарський», бо цісар – це імператор Австро-Угорщини. 

• 5 •

Юлія Ківш: Обраниця чи обранка? А можна обидва варіанти? Ви писали, що можна і управліниця, і управлінка; і доброволиця, і доброволка.

Так, можна обидва варіанти. СУМ-20 подає «обранка» – те саме, що обраниця. Так подає і СУМ-11: «Рожеві квіти і світи, Вогні невипалені ранків, І ти, на всіх дорогах ти, Досвітніх мрій моїх обранка (Павло Усенко)». Тобто навіть у радянському словнику повно фемінітивів.

• 6 •

Тетяна Слісаренко: Три роки по тому чи три роки потому? Є різниця?

«Потому» – це те саме, що «потім»: «Ловив [Андрій] вухом той клик машини довго, уважно, наче боявся пропустити з нього хоч одну мить. Потому обернувся до жінки, весь сяючий» (М. Коцюбинський). Підставляємо і що отримуємо: три роки потім? Тому треба «по тому», що означатиме «після того», через три роки.

• 7 •

Сашко Нечуй: Підкажіть, то все-таки «з другого боку» чи «з іншого»?

Якщо йдеться всього про два аспекти обговорюваного питання, то «з другого». Якщо їх багато і треба навести лише один – то «з іншого». Натомість багато хто помилково каже щось на зразок: «Однією рукою ріже, іншою пише». Рук у людини всього дві, тому пише другою, а не іншою.

• 8 •

Володимир Загоруйко: Чи є різниця між словосполученнями «давати змогу» і «давати можливість»?

Це синонімійні сполуки. Як на мене, «давати можливість» має наліт канцелярщини, однак змога – це не тільки можливість, а й спромога. А спромогу не можна дати, бо це здатність людини, в той час як можливість – це наявність сприятливих умов. 

• 9 •

Оксана Артюх: «Достойний» завжди треба замінювати на «гідний» чи буває, коли ні?

Можна вживати обидва слова, але згідно з сучасною літературною нормою вживаніше «гідний». Однак «достойний» – це не росіянізм, є в усіх старих словниках і в сучасних. Є в нас і такі слова, як «достойник» / «достойниця» (особа, яка має вищий духовний, військовий чин або обіймає керівну посаду). Навіть у сучасній мові можна замінювати сполуку «високопоставлений діяч» іменником «достойник». Не дуже поширене слово, але симпатичне і не канцелярське.

• 10 •

Олег Рябий: Тряпичная кукла – це ганчірʼяна, ганчірочна чи ганчірна?

Ганчірʼяна і ганчірна. Це слова-дублети, тобто абсолютні синоніми. Першим словом у СУМ-20 наведено «ганчірʼяний», а від нього виводиться «ганчірний» («те саме, що ганчірʼяний»).

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання». 

«Главком»

