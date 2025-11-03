Головна Країна Суспільство
Пес Міша, якого не пускали у метро, знайшов нову родину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пес Міша, якого не пускали у метро, знайшов нову родину
Пес Міша став відомий на всю країну після скандалу у метро, коли його не пустили в укриття
скриншот відео

Після обстеження та соціалізації пес Міша пройшов процедуру адопції

Вуличний пес Міша, який понад десять років мешкав біля станції метро «Теремки» в Києві і став відомим на всю країну після того, як його не пустили в укриття київського метро, отримав власну родину. Про це повідомили на сторінці Центру адопції Patron Pet Center, інформує «Главком».

Історія із собакою, якого не пустили в укриття столичного метро, набула розголосу. Тоді волонтери запропонували тимчасово прихистити собаку, давши Міші час оговтатись.

Після обстеження та соціалізації за кілька тижнів було розпочато процедуру адопції. Охочих забрати Мішу до себе було багато,тож для вибору люблячої родини долучили незалежні організаці.

«Наше завдання, щоб ця собака не залишилась на вулиці. Щоб до неї було адекватне ставлення та турбота. З центру собаки на вулицю не повертаються. Якщо є хоча би відсоток сумніву, ми туди не віддамо», – кажуть в центрі адопції.

Нагадаємо, історія набула розголосу після рішення адміністрації станції метро «Теремки» заборонити вхід безпритульному собаці на ім'я Міша під час повітряних тривог. Ця ситуація викликала хвилю обурення в соціальних мережах. Після розголосу пресслужба метрополітену заявила, що багато жителів району та всі зміни працівників метро знають Мішу, однак нещодавно надійшла скарга щодо «безпритульного собаки на станції», через що Мішу не впустили. Однак вже тієї самої ночі тварину все ж прихистили на станції. Згодом волонтери забрали собаку з вулиці, що викликало новий сплеск обурення. Правоохоронці перевіряли умови утримання пса Міші після негативного допису в соцмережах. Правоохоронці розповіли, що після того, як Мішу забрали з вулиці, вони побачили в інтернеті публікацію, у якій ішлося про пригнічений стан собаки та незадовільний догляд в умовах центру для тварин.

Теги: укриття метро тварини Київ

