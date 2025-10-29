Головна Країна Суспільство
Трагедія у Миколаєві: двоє дітей загинули від отруєння чадним газом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Рятувальники нагадують про критичну важливість дотримання правил безпеки під час використання газового обладнання, пічного опалення та генераторів

У Миколаєві, в Інгульському районі, сталася трагедія: у квартирі житлового будинку було виявлено тіла двох дітей – хлопчика 2021 року народження та дівчинки 2022 року народження. За попередніми даними, причиною їхньої смерті стало отруєння чадним газом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На місці події працювали правоохоронці, які встановлюють всі обставини трагедії.

«Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він не має запаху, смаку або кольору!», – йдеться у повідомленні.

ДСНС закликає батьків бути особливо уважними та не залишати дітей без нагляду, адже навіть на короткий час це може призвести до непоправних наслідків. 

Нагадаємо, на Кіровоградщині внаслідок отруєння чадним газом загинули три особи, серед яких двоє дітей. 

Ще одну дитину та жінку госпіталізовано з травмами до лікувального закладу.

