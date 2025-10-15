Головна Київ Новини
На Київщині затримано шахраїв, які ошукали інтернет-магазин косметики на 700 тис. грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліцейські провели обшуки у всіх фігурантів справи
фото: Національна поліція України

За версією слідства, шахраї діяли на території чотирьох областей України

У Бучанському районі на Київщині правоохоронці затримали підозрюваних у продажі косметики, купленої з використанням зламаних іноземних банківських карток. За даними слідства, шахраї діяли на території Київської, Рівненської, Дніпропетровської та Миколаївської областей і встигли надурити інтернет-магазин на понад 700 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.  

За даними слідства, шахраї використовували зламані іноземні банківські картки і без відома власників оплачували товари й подарункові сертифікати на маркетплейсі відомого інтернет-магазину косметики та парфумерії.

«Надалі придбані товари та сертифікати шахраї перепродавали через онлайн-платформу, отримуючи незаконний прибуток. Внаслідок таких дій, підприємству завдано збитків на суму понад 700 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські повідомили, що одночасно провели обшуки у всіх фігурантів справи, які, за версією слідства, діяли на території Київської, Рівненської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Повідомляється, що у результаті обшуків було вилучено кошти, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, чорнові записи, а також декілька автомобілів, які використовувалися у злочинній діяльності.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває, правоохоронці здійснюють всьновлення осіб, причетних до протиправної схеми та перевіряють їхню можливу причетність до аналогічних злочинів на території інших регіонів України.

Раніше «Главком» писав, що правоохоронці викрили злочину групу, яка оформлювала кредити на українців. За даними слідства, оборудку організувала 33-річна жінка, котра під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу – фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі – у «Дію» через систему авторизації BankID.

