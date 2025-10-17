Ворог уперше з початку великої війни вдарив КАБами по Миколаєву – Кім

Окупанти атакували місто двома керованими авіабомбами

Російська Федерація вперше з початку повномасштабного вторгнення застосувала керовані авіабомби для удару по Миколаєву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, атака сталася вчора, 16 жовтня. Кім зазначив, що росіяни запустили по Миколаєву відразу дві керовані авіабомби.

«Це вперше в принципі до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється. Але це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами», – додав він.

Раніше Віталій Кім в інтервʼю «Главкому» заявляв, що війна між Україною та Росією закінчиться дипломатичним шляхом в діапазоні від двох місяців до року. Чиновник наголосив, що будь-яка війна неминуче завершується підписанням документа – миром чи капітуляцією.

Нагадаємо, Російська Федерація активніше застосовує нові керовані авіабомби з підвищеною дальністю. Нещодавно удари ними зафіксували на Харківщині та Сумщині.

Як повідомлялося, окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

До слова, російські війська атакували Херсон дронами. Унаслідок влучання ворожих безпілотників сталося загоряння багатоповерхівки у передмісті Херсона. Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайниках. Уламками пошкоджено пожежний автомобіль.