Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог уперше з початку великої війни вдарив КАБами по Миколаєву – Кім

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ворог уперше з початку великої війни вдарив КАБами по Миколаєву – Кім
За словами глави Миколаївської ОВА, атака сталася 16 жовтня
фото: Facebook/Віталій Кім

Окупанти атакували місто двома керованими авіабомбами

Російська Федерація вперше з початку повномасштабного вторгнення застосувала керовані авіабомби для удару по Миколаєву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, атака сталася вчора, 16 жовтня. Кім зазначив, що росіяни запустили по Миколаєву відразу дві керовані авіабомби.

«Це вперше в принципі до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється. Але це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами», – додав він.

Раніше Віталій Кім в інтервʼю «Главкому» заявляв, що війна між Україною та Росією закінчиться дипломатичним шляхом в діапазоні від двох місяців до року. Чиновник наголосив, що будь-яка війна неминуче завершується підписанням документа – миром чи капітуляцією.

Нагадаємо, Російська Федерація активніше застосовує нові керовані авіабомби з підвищеною дальністю. Нещодавно удари ними зафіксували на Харківщині та Сумщині.

Як повідомлялося, окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

До слова, російські війська атакували Херсон дронами. Унаслідок влучання ворожих безпілотників сталося загоряння багатоповерхівки у передмісті Херсона. Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайниках. Уламками пошкоджено пожежний автомобіль.

Читайте також:

Теги: Миколаїв озброєння Віталій Кім

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зробив заяву щодо України
Трамп визнав, що США заробляють гроші на війні в Україні
20 вересня, 02:05
Кім розповів, як українці звикли до війни
«Живемо кайфуючи». Кім розповів, як в українців змінилося сприйняття війни
6 жовтня, 16:36
Кім: Були б кошти на зарплати, ще на якісь приємні речі, але війну б ми програли
Кім виступив за посилення повноваження держадміністрацій до кінця війни
7 жовтня, 18:26
Зеленський пояснив, що далекобійні ракети Tomahawk можуть бути використані лише для ударів по військових об’єктах Росії
Зеленський пояснив, як Україна планує застосовувати ракети Tomahawk
12 жовтня, 23:11
У Миколєві частина шкільних обідів не споживається учнями через специфіку меню
Частина шкільних обідів у Миколаєві потрапляє у сміття: названо причини
19 вересня, 09:56
За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни
СБУ затримала ділка, який намагався продати росіянам корабельну артилерію ЗСУ
29 вересня, 14:16
Компанія Fire Point зараз виготовляє дві-три ракети «Фламінго» на день
Україна вже використовує ракети «Фламінго» для ударів по Росії – The Economist
5 жовтня, 21:54
Підписано документ між Державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Міністерством оборони України
Україна та Велика Британія підписали договори щодо оборонного партнерства
11 жовтня, 10:17
Уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки на Донеччині
Ворог просунувся на кількох ключових напрямках – DeepState
11 жовтня, 15:33

Події в Україні

«Укренерго» повідомило, коли введе аварійні відключення світла
«Укренерго» повідомило, коли введе аварійні відключення світла
Ворог уперше з початку великої війни вдарив КАБами по Миколаєву – Кім
Ворог уперше з початку великої війни вдарив КАБами по Миколаєву – Кім
Росіяни атакували залізницю у Чернігові: поранено машиніста
Росіяни атакували залізницю у Чернігові: поранено машиніста
Атака безпілотників у Криму: на нафтобазі в Гвардійському загорівся другий резервуар
Атака безпілотників у Криму: на нафтобазі в Гвардійському загорівся другий резервуар
ВМС розкрили подробиці катастрофи російського Су-30СМ у Криму
ВМС розкрили подробиці катастрофи російського Су-30СМ у Криму
«Пакунок пораненого»: законтрактовано перші 50 тис. наборів
«Пакунок пораненого»: законтрактовано перші 50 тис. наборів

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua