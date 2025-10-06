Кім розповів, коли Миколаїв буде з водою

«На «раз-два» вода не стане кришталевою. Але люди поступово відчуватимуть, як вона стає кращою»

У Миколаєві з 1 жовтня розпочалося постачання води з нового водогону з Нової Одеси, що має покращити якість питної води в місті. Процес повного оновлення системи та змішування води з Інгульця може зайняти кілька місяців. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Новий водогін з Нової Одеси, який бере воду з річки Південний Буг, має довжину 67 км і складається з двох ниток водопостачання на 120 тис. кубів.

«Перша нитка повністю заповнена водою, другу зараз накачують. З 1 жовтня вода вже йде на постійній основі. Десь 7-8 жовтня вона вже піде в систему міста. Зараз тестуються різні лічильники, витратоміри… Скоріш за все, спочатку будемо змішувати: воду з Інгульця з водою нового водогону, щоб вимити стару. На «раз-два» вода не стане кришталевою. Але люди поступово відчуватимуть, як вона стає кращою. Весь процес може зайняти чотири місяці, хоча прогнозовані терміни були вдвічі більші», – розповів Віталій Кім.

Новий Миколаївський водогін вже збудовано, але воду з нього пити ще не можна Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у серпні повідомив, що будівництво нового водогону для Миколаєва перебуває на фінальному етапі.

Вартість будівництва нового водогону для Миколаєва знизили з 8,7 млрд грн до 5 млрд грн. Це вдалося завдяки коригуванню техніко-економічного обґрунтування проєкту.