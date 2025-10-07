«Там – море, клуби і туси». Кім порівняв Миколаївщину з Одещиною

Голова Миколаївської ОВА: «У нас може бути безпечніше, ніж в Одесі і в Києві, але люди будуть тримати в голові, що потенційно ми близько до лінії фронту»

Життя на Миколаївщині залишається відносно безпечним, незважаючи на близькість до лінії фронту, а ринок нерухомості та оренди лишається стабільним через підтримку переселенців місцевими жителями. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Запоріжжя розташоване за 25 км від лінії фронту, Миколаїв – за 40. У нас може бути безпечніше, ніж в Одесі і в Києві, але люди будуть тримати в голові, що потенційно ми близько до лінії фронту», – пояснив Кім.

За його словами, населення області зараз становить 1,1 млн людей, тоді як до війни було 1,15 млн. В обласному центрі населення скоротилося з 470 тис. до 430 тис. після масового виїзду мешканців, проте 130 тис. переселенців із Херсонщини замінили тих, хто залишив місто.

«Тобто немає такого, як в Одесі, куди переїхали найбільш платоспроможні миколаївці та підняли там ціну на нерухомість. Бо вони добре знають Одесу, там нормально – море, клуби і туси. Оці 100 км між нашими містами – це небо і земля», – додав Кім.

Він також зазначив, що життя в Миколаєві вирує, особливо на свята, але містяни досі пам’ятають події війни і не розслабляються. «Дуже багато наших людей віддають житло херсонцям лише за комунальні послуги. І це теж впливає на ринок оренди», – розповів Кім.

Кім також повідомив, як Миколаївщина підготувалася до можливих «блекаутів».

Голова Миколаївської ОВА розповів про різницю в умовах життя та безпеці між прифронтовими та спокійними регіонами країни, а також пояснив, чому вважає неприйнятним активну участь військових у політиці. Крім того, Кім прокоментував включення Миколаївської області до карт російського Генштабу.