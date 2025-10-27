Головна Світ Соціум
Масове отруєння в турецькій лікарні: 60 медиків шпиталізовано

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Десятки медиків лікарні були вимушені звернутись за невідкладною допомогою
фото: DHA

Курка на обід, ймовірно, стала причиною отруєння десятків медиків

У провінції Айдин (Туреччина) 60 медичних працівників лікарні імені Ататюрка стали жертвами харчового отруєння. Як повідомляє «Главком» з посиланням на турецьке видання NTV, медичному персоналу довелося звернутися до відділення невідкладної допомоги власної установи з підозрою на харчове отруєння.

Після обіду у співробітників лікарні почали проявлятися характерні симптоми інтоксикації: нудота, блювота та діарея.

Під час первинного розслідування з'ясувалося, що всі постраждалі під час обідньої перерви вживали страви, що містили курку та продукти з неї.

Повідомляється, що стан здоров'я персоналу є задовільним. Зразки їжі були відправлені на експертизу до Управління охорони здоров'я та Управління сільського та лісового господарства провінції. За даним фактом триває розслідування.

Нагадаємо, на Кіровоградщині внаслідок отруєння чадним газом загинули три особи, серед яких двоє дітей.  Ще одну дитину та жінку госпіталізовано з травмами до лікувального закладу.

Раніше шістьох людей було госпіталізовано з незначними травмами у Токіо після пожежі в житловому будинку, яку, імовірно, спричинив вибух портативного зарядного пристрою (павербанка).

