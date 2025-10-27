Масове отруєння в турецькій лікарні: 60 медиків шпиталізовано

Курка на обід, ймовірно, стала причиною отруєння десятків медиків

У провінції Айдин (Туреччина) 60 медичних працівників лікарні імені Ататюрка стали жертвами харчового отруєння. Як повідомляє «Главком» з посиланням на турецьке видання NTV, медичному персоналу довелося звернутися до відділення невідкладної допомоги власної установи з підозрою на харчове отруєння.

Після обіду у співробітників лікарні почали проявлятися характерні симптоми інтоксикації: нудота, блювота та діарея.

Під час первинного розслідування з'ясувалося, що всі постраждалі під час обідньої перерви вживали страви, що містили курку та продукти з неї.

Повідомляється, що стан здоров'я персоналу є задовільним. Зразки їжі були відправлені на експертизу до Управління охорони здоров'я та Управління сільського та лісового господарства провінції. За даним фактом триває розслідування.

