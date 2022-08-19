Банкова розповіла, як ворог використовує Ердогана для пропаганди 

Ніяка дезінформація не змінить того, що українське суспільство не піде на поступки РФ

Попри спроби РФ тиснути, формувати порядок денний на переговорах буде лише Україна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю «24 каналу» сказав, що рашисти змінюють свою стратегію пропаганди. Він зазначив, що раніше Росія досить примітивно працювала з пропагандою, а тому Україні не було складно відпрацьовувати контрнаступ. Однак зараз ворог удосконалився: вибудовує складніші конструкції й додає до них реальні факти.

Наприклад, напередодні візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до Львова пропагандисти заявили, що Ердоган – потужний гравець в регіоні, а тому може передавати суттєві пропозиції з обох боків. Проте Подоляк запевнив, що формувати порядок денний на переговорному процесі буде лише Україна.

«Тиснути на президента України чи ультимативно щось пропонувати – неможливо. Навпаки, президент буде жорсткіше реагувати на все це. Багато інформації про те, що Ердоган привіз якісь ультиматуми Путіна і буде щось пропонувати – елемент великої інформаційної програми, яку проводить Росія», – наголосив Подоляк.

Крім того, Подоляк переконаний, що на поступки Росії не погодиться й українське суспільство. Адже після пів року кривавої війни «люди хочуть зупинити Росію, поставити її на коліна та вигнати з України».

Раніше повідомлялося, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Начебто про те, що переговори на найвищому рівні для узгодження дорожньої карти можливі, Путін дав зрозуміти Ердогану під час переговорів 5 серпня у Сочі.

Напередодні, 18 серпня, Ердоган приїхав до України.

Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону.

Також учора Зеленський назвав умову для переговорів із Росією.

Тим часом британська розвідка вважає, що Росія повністю програла інформаційну війну в нашій країні та країнах Заходу.