США відправили на Близький Схід дрони-перехоплювачі, розроблені в Україні – Bloomberg

Дрісколл: Коли Іран запускає дрон, який ми здатні збити, вони втрачають значну суму грошей

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що американська армія відправила на Близький Схід 10 тис. безпілотників-перехоплювачів, розроблених в Україні. Мета – відбиття іранських атак без використання дорогих засобів протиракетної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Дрісколл зазначив, що безпілотники Merops, оснащені штучним інтелектом, були відправлені протягом п’яти днів після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого. Ці безпілотники розробив оборонний проєкт Project Eagle, який підтримує колишній гендиректор Google Ерік Шмідт, після чого у 2024 році їх передали Україні для випробувань.

Кожен дрон Merops коштує приблизно від $14 тис. до $15 тис., але Дрісколл зазначив, що великі замовлення можуть знизити ціну до $3-5 тис. за один перехоплювач. Це дешевше, ніж іранські дрони Shahed, які коштують щонайменше $20 тис. і масово використовуються проти США та їхніх союзників у регіоні.

«Насправді ми маємо тут кращу позицію з точки зору вартості. Тож щоразу, коли Іран запускає дрон, який ми здатні збити, вони втрачають значну суму грошей», – сказав Дрісколл.

Як повідомлялося, Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. За словами президента, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Напередодні фахівців було направлено до Йорданії.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів». «Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії «шахедам» через цю війну, безумовно через ці масовані атаки. Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони», – наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що США та Катар ведуть переговори з Україною щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів для боротьби з іранськими дронами «шахед». Переговори перебувають на ранній стадії та відбуваються на рівні урядів, а не компаній.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться».