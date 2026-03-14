Чи купує Саудівська Аравія українські дрони-перехоплювачі: Saudi Aramco зробила заяву

glavcom.ua
Іванна Гончар
Виробник підтвердив, що регулярно отримує запити від країн Близького Сходу та Європи щодо можливого експорту українських дронів
фото: Reuters

Компанія Wild Hornets, яка виробляє дрони-перехоплювачі Sting, заявила, що не веде переговорів про експорт своїх безпілотників

Нафтова компанія Saudi Aramco спростувала інформацію про нібито переговори з українськими виробниками щодо закупівлі дронів-перехоплювачів. Про це компанія заявила агентству Reuters, пише «Главком».

У Saudi Aramco наголосили, що повідомлення американської газети The Wall Street Journal про можливу купівлю українських безпілотників «не відповідають дійсності».

Водночас українська компанія Wild Hornets, яка виробляє дрони-перехоплювачі Sting, також заявила, що не веде переговорів про експорт своїх безпілотників ні з урядами країн Перської затоки, ні з місцевими компаніями.

У компанії підкреслили, що наразі зосереджені на співпраці з українськими силовими структурами.

«Зараз наші зусилля спрямовані на співпрацю із Збройними силами України, Національною гвардією, Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки», – зазначили у Wild Hornets.

Водночас виробник підтвердив, що регулярно отримує запити від країн Близького Сходу та Європи щодо можливого експорту українських дронів.

Раніше WSJ із посиланням на джерела повідомила, що саудівська компанія нібито веде переговори з українськими виробниками SkyFall та Wild Hornets щодо придбання дронів-перехоплювачів для захисту нафтогазової інфраструктури від атак іранських безпілотників.

Такі дрони здатні перехоплювати ворожі БПЛА, таранячи їх або підриваючись поблизу цілі.

До слова, міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що американська армія відправила на Близький Схід 10 тис. безпілотників-перехоплювачів, розроблених в Україні. Мета – відбиття іранських атак без використання дорогих засобів протиракетної оборони.

Як повідомлялося, Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. За словами президента, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Напередодні фахівців було направлено до Йорданії.

