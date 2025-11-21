У Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку

Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів

У Тернополі триває розбір завалів після ворожого удару 19 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів, обстежуючи кожен метр – руками, інструментами, технікою. Станом на 07:00 вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальника.

фото: ДСНС

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. Увечері 20 листопада рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Так, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до 28 людей, серед них – три дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей. Врятовано 46 людей, серед них – сім дітей. З 16 особами зв’язок досі не встановлено.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.