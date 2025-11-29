Головна Київ Новини
ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Києва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Києва
Кадри наслідків атаки на Київ. 29 листопада
фото: ДСНС

У Києві загинув чоловік через атаку. Вісім людей отримали поранення

Станом на 04:00, у результаті нічного ворожого обстрілу Києва, загинула одна особа, ще сім людей, серед яких дитина, отримали поранення. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося врятувати чотирьох осіб, зокрема дитину та маломобільну людину. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

Шевченківський район: обстріл пошкодив 14-поверховий житловий будинок, внаслідок чого загорілися квартири на 4-5 поверхах. Пожежу вже ліквідовано. Медики надали допомогу одному потерпілому на місці.

Соломʼянський район: уламки влучили в 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи.

Пошкоджено кілька автомобілів. Пожежу загасили. Два потерпілих отримали медичну допомогу на місці. Також уламки пошкодили 17-поверховий будинок, але без подальшого загоряння. У гаражі приватного сектору сталася пожежа, ліквідація триває.

Святошинський район: влучання в підʼїзд 3-поверхового житлового будинку призвело до займання на другому поверсі. Рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулася до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, розбір завалів триває.

Дніпровський район: внаслідок влучання в 10-поверховий будинок, пошкоджено 6-7 поверхи. Пожежу ліквідовано. З сьомого поверху було врятовано трьох осіб, серед яких маломобільна людина. Розбір конструкцій триває.

До слова, у Броварах внаслідок ворожого обстрілу двоє жінок отримали поранення, одну з них – госпіталізували.

66-річна жінка отримала різані рани тіла та госпіталізована до місцевої лікарні. Друга постраждала – 50-річна жінка отримала різане поранення ноги. Медична допомога надана на місці, без госпіталізації.

