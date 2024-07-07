В українських школах з'являться «Уроки щастя»: чого там навчатимуть
Очікується, що курс впровадять уже з вересня 2024 року
Із вересня українським школярам викладатимуть курс соціально-емоційного навчання «Уроки щастя». За словами першої леді Олени Зеленської, «Уроки щастя» – це українська адаптація американського курсу Well Being, що враховує українські реалії.
Освітня ініціатива покликана розвинути знання та навички, які допоможуть українським дітям створити «щасливе, змістовне та плідне життя».
Курс навчає:
- будувати стосунки з людьми;
- творчості і вміння бути творцем свого життя;
- «людинознавства» – розуміння того, що означає бути людиною;
- уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
- мудрості і вміння осмислювати життя та досвід;
- цінностей життя;
- емоційної компетентності – важливості емпатії, емоційного інтелекту, вміння розуміти емоційні потреби;
- ментального здоров’я та способів дбати про нього.
Перша леді поділилася сторінками американської версії уроків, на яких в доступній для сприйняття дітей формі пояснюють, що таке гарне фізичне, емоційне та ментальне самопочуття. Також автори діляться порадами щодо того, як упоратися зі страхами та змінами в житті та інше.
«Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я», – пояснила Олена Зеленська.
Очікується, що курс впровадять уже з вересня 2024 року. До того часу його зміст мають адаптувати до особливостей українських дітей та їхніх потреб.
Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.
Як повідомлялося, до кінця 2024 року на території Запорізької області планується збудувати 10 підземних шкіл. П’ять із них уже почали будувати.
До слова, понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії.
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