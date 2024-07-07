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В українських школах з'являться «Уроки щастя»: чого там навчатимуть

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В українських школах з'являться «Уроки щастя»: чого там навчатимуть
Нові уроки покликані розвинути знання та навички, які допоможуть дітям створити «щасливе, змістовне та плідне життя»
фото з відкритих джерел

Очікується, що курс впровадять уже з вересня 2024 року

Із вересня українським школярам викладатимуть курс соціально-емоційного навчання «Уроки щастя». За словами першої леді Олени Зеленської, «Уроки щастя» – це українська адаптація американського курсу Well Being, що враховує українські реалії.

Освітня ініціатива покликана розвинути знання та навички, які допоможуть українським дітям створити «щасливе, змістовне та плідне життя».

Курс навчає:

  • будувати стосунки з людьми;
  • творчості і вміння бути творцем свого життя;
  • «людинознавства» – розуміння того, що означає бути людиною;
  • уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
  • мудрості і вміння осмислювати життя та досвід;
  • цінностей життя;
  • емоційної компетентності – важливості емпатії, емоційного інтелекту, вміння розуміти емоційні потреби;
  • ментального здоров’я та способів дбати про нього.

Перша леді поділилася сторінками американської версії уроків, на яких в доступній для сприйняття дітей формі пояснюють, що таке гарне фізичне, емоційне та ментальне самопочуття. Також автори діляться порадами щодо того, як упоратися зі страхами та змінами в житті та інше.

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«Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я», – пояснила Олена Зеленська.

Очікується, що курс впровадять уже з вересня 2024 року. До того часу його зміст мають адаптувати до особливостей українських дітей та їхніх потреб.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

Як повідомлялося, до кінця 2024 року на території Запорізької області планується збудувати 10 підземних шкіл. П’ять із них уже почали будувати.

До слова, понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії.

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Теги: навчання самопочуття піклування Олена Зеленська перша леді Щастя

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