РФ завезла до заповідника «Асканія-Нова» сотні росіян: Нацспротив пояснив у чому небезпека

Понад рік херсонський заповідник існував під українською юрисдикцією на тимчасово окупованій території

На території заповіднику функціонують військові обʼєкти російської армії

Росія для імітації туризму в тимчасово окупованих регіонах, зокрема на території біосферного заповідника «Асканія-Нова», завозе жителів Ростовської області на «екскурсії». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у межах «промислового туризму» РФ на «екскурсії» завезла до «Асканії-Нової» 160 осіб. Усі вони – працівники харчової промисловості з тимчасово окупованого Криму й Ростовської області.

«Зауважимо, що на території заповіднику функціонують військові обʼєкти ЗС РФ», – наголошують у Нацспротиві. Вони пояснюють, що такі «екскурсії» є цинічним наражанням на небезпеку цивільних осіб.

Нагадаємо, росіяни вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви.

«Наразі РФ систематично проводить політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, намагаючись знищити ціле покоління українців. В межах цієї політики росіяни наразі масово вивозять українських дітей до Москви на пропагандистську виставку «Росія». на ній дітей переконують, що України не існує, а їх рідний край це частина РФ», – йдеться у повідомленні.

Також у російській Тюмені померла 12-річна дівчинка з України, яку окупанти відправили туди для «відпочинку» у дитячому таборі. Про це повідомив очільник Луганської ОВА.