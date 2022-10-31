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У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта

Альона Боженко
glavcom.ua
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта
В Україна повітряна тривога
фото ілюстративне

Тривогу не оголошено лише у західних областях

Вночі, 31 жовтня, у більшості областей України пролунали сирени. 

Наразі тривогу не оголошено лише у західних областях та у тимчасово окупованому Криму.

У ЗМІ повідомляють про активність ворожої авіації у режимі радіомовчання. Можливі пуски ракет.

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта фото 1

Нагадаємо, 28 жовтня російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область, внаслідок чого зазнали поранень четверо мирних жителів.

Також 28 жовтня мінометним вогнем ворог обстрілював портову акваторію Очакова.

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