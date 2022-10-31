У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта

Тривогу не оголошено лише у західних областях

Вночі, 31 жовтня, у більшості областей України пролунали сирени.

Наразі тривогу не оголошено лише у західних областях та у тимчасово окупованому Криму.

У ЗМІ повідомляють про активність ворожої авіації у режимі радіомовчання. Можливі пуски ракет.

Нагадаємо, 28 жовтня російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область, внаслідок чого зазнали поранень четверо мирних жителів.

Також 28 жовтня мінометним вогнем ворог обстрілював портову акваторію Очакова.