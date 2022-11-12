У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта

Громадянам слід терміново пройти в укриття

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Моніторингові групи повідомляють про імовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання/надзвукових ракет тактичною авіацією. Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

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Нагадаємо, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Також, до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації.