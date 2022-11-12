Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта

Альона Боженко
glavcom.ua
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта
В Україні оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

Громадянам слід терміново пройти в укриття

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. 

Моніторингові групи повідомляють про імовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання/надзвукових ракет тактичною авіацією. Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта фото 1

Нагадаємо, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Також, до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації. 

Теги: укриття тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог обстрілює звільнені території на півдні, ЗСУ відповідають
Окупанти на півдні з лівого берега Дніпра обстрілюють звільнені території
Вчора, 17:56
Протягом доби сили ворога здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
За добу ворог обстріляв 15 населених пунктів: зведення Генштабу
Вчора, 18:34
Росіяни з РСЗВ обстріляли селище на Херсонщині
Рашисти з «Градів» обстріляли селище на Херсонщині. Є загиблі
Вчора, 21:40

Суспільство

13 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
13 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта
Зеленський і сніданки: у мережі з’явилися кумедні меми (фото)
Зеленський і сніданки: у мережі з’явилися кумедні меми (фото)
Рятує десятки життів. Порошенко отримав подяку від бійців за систему відеоспостереження
Рятує десятки життів. Порошенко отримав подяку від бійців за систему відеоспостереження
Українці через петиції просять Зеленського ухвалити рішення щодо Нового року
Українці через петиції просять Зеленського ухвалити рішення щодо Нового року
Зеленська під час спільного інтерв’ю красномовно глянула на чоловіка і розважила мережу (відео)
Зеленська під час спільного інтерв’ю красномовно глянула на чоловіка і розважила мережу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ
151K
Зеленська під час спільного інтерв’ю красномовно глянула на чоловіка і розважила мережу (відео)
131K
Розпад Росії нарешті розпочався
94K
Путін вже боїться залишати бункер
44K
Духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир із Україною
31K
ЗСУ обіцяють до вечора гарні новини з Херсонщини

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту