У БПП говорять, що зібрали більше мільйона підписів на підтримку змін до Конституції



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Артур Герасимов впевнений, що рішення про оглиблення співпраці з НАТО і ЄС набере у парламенті більше 300 голосів

Понад 60% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, - Герасимов

Активісти громадської організації «Солідарність» зібрали більше мільйона підписів під зверненнями до народних депутатів України проголосувати за зміни до Конституції України щодо неухильного курсу на членство до НАТО та ЄС. Про це на Погоджувальній раді повідомив голова фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов, йдеться на партійному сайті.

Герасимов наголосив на тому, що сьогодні понад 60% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу.

«Щоб нагадати депутатам, що вимоги незмінності європейського шляху – це не формальна статистика, громадська організація «Солідарність» проводить всеукраїнську акцію зі збору підписів під зверненням до народних депутатів на підтримку змін до Конституції України. На сьогодні зібрано більше мільйона підписів українців!», - зазначив нардеп.

«Перед нами стоять амбітні завдання щодо поглиблення співпраці з НАТО і ЄС, посилення обороноздатності держави та підвищення соціальних стандартів. Ключовим завданням для українського парламенту є остаточне ухвалення запропонованих президентом України Петром Порошенком змін до Конституції щодо неухильного курсу на членство в НАТО і ЄС (реєстр. № 9037). Це рішення, я впевнений, у четвер матиме підтримку значно більшу, ніж 300 українських парламентарів. Ми продемонструємо всьому світу реалізацію цілеспрямованого прагматичного курсу України на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та Організації Північноатлантичного Договору», – заявив Герасимов.

Ключовим завданням для українського парламенту цього пленарного тижня є остаточне ухвалення запропонованих президентом України Петром Порошенком змін до Конституції щодо неухильного курсу на членство в НАТО і ЄС (реєстраційний номер 9037).